Αγρίνιο: Την ερχόμενη εβδομάδα κλείνει το «Πλατανάκι» – «Γκάζι» για το νέο κυκλικό κόμβο

Την ερχόμενη εβδομάδα κλείνει το «Πλατανάκι» στο Αγρίνιο, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση“, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος πατά «γκάζι» για το νέο κυκλικό κόμβο. Τι αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου, Δημήτρης Τζιώλης, για το έργο

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Πιθανότατα στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα κλείσει η οδός Εθνικής Αντιστάσεως (πρώην Καρπενησίου) στον κόμβο «Πλατανάκι» για να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής κυκλικού κόμβου στο σημείο. Μέχρι να συμβεί αυτό θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στην οδό Αλεξά, δίπλα από το βενζινάδικο, λίγα μέτρα πριν τα φανάρια στο «Πλατανάκι», απ’ όπου θα διεξάγεται η κυκλοφορία μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.

Το έργο αυτό θα αλλάξει την μορφή της περιοχής και θα την αναβαθμίσει, ενώ στόχος του είναι η ασφάλεια πεζών και οδηγών που κινούνται στην περιοχή. Παράλληλα όμως όλες οι εργασίες της ευρύτερης ανάπλασης πρέπει να τρέξουν με γοργό ρυθμό και χωρίς καθυστερήσεις, καθώς πρόκειται για ένα που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λήγει στα μέσα της νέας χρονιάς.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου Δημήτρης Τζιώλης μιλώντας στη «Σ» ανάλυσε όλο το πλάνο του έργου, ώστε να γνωρίζουν οι οδηγοί, οι κάτοικοι της περιοχής και οι δημότες του Αγρινίου τόσο για το τι γίνεται στο σημείο, όσο και για το πώς θα κινούνται από την στιγμή που θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα ο κ. Τζιώλης επεσήμανε: «το χρονοδιάγραμμα είναι σφιχτό και γι’ αυτό πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Το βασικό κομμάτι του όλου έργου είναι η κατασκευή του κυκλικού κόμβου στο «Πλατανάκι» και λόγω του έργου αυτού θα ισχύσουν οι τρίμηνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι εργασίες στην οδό Αλεξά, ακριβώς δίπλα από το βενζινάδικο, συνεχίζονται και πολύ σύντομα, την ερχόμενη εβδομάδα πιθανότατα, προς το τέλος της, θα δοθεί στην κυκλοφορία.

Αμέσως μετά θα κλείσει η οδός Καρπενησίου, θα απομονωθεί ο κόμβος στο «Πλατανάκι» και η κίνηση θα γίνεται μέσω της οδού Αλεξά, η οποία θα «ρίχνει» τα αυτοκίνητα στον κόμβο του «elate» απ’ όπου θα φεύγουν μέσω της Αγίας Βαρβάρας είτε προς την Αβώρανη, είτε προς την Καμαρούλα.

Εκτιμούμε πως η κατασκευή του κόμβου θα ολοκληρωθεί πριν το τρίμηνο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, ενώ μετά θα συνεχιστεί το υπολειπόμενο κομμάτι του έργου που είναι μετά τον κόμβο μέχρι και την διασταύρωση των Κοκκινοπυλίων, αμέσως μετά τις εργατικές κατοικίες, στην κατεύθυνση προς την Καμαρούλα.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της τοποθέτησης αγωγού όμβριων που θα καταλήγει στην οδό Πανεπιστημίου, ένα κομμάτι δηλαδή 200 μέτρων.

Στο πλαίσιο των εργασιών στον κυκλικό κόμβο θα αλλαχθούν και θα εκσυγχρονιστούν τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, λημμάτων, φωτισμού, ενώ θα αντικατασταθούν και τα δίκτυα του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, με σκοπό να εκσυγχρονιστούν.

Θα υπάρχει χώρος πρασίνου στη μέση του κυκλικού κόμβου, ενώ το σχέδιο του κόμβου περιλαμβάνει και μια κατασκευαστική ρύθμιση για τα οχήματα που θα κινούνται από και προς την Καμαρούλα, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη συμφόρηση. Ο κυκλικός κόμβος δηλαδή θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να μην υπάρχει πουθενά φανάρι και να μην υπάρχει καθυστέρηση, θα μοιάζει με τον κόμβο Τσίγκα κατασκευαστικά.

Στο δεύτερο κομμάτι του έργου, που είναι από τον κόμβο που θα κατασκευαστεί μέχρι και την διασταύρωση των Κοκκινοπυλίων, θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης, ύδρευσης, δίκτυο όμβριων υδάτων και δημοτικού φωτισμού, ενώ θα κατασκευαστούν δεξιά και αριστερά πεζοδρόμια.

Για λόγους και μόνο λειτουργικότητας εφόσον κατασκευαστεί ο κόμβος θα δοθεί στην κυκλοφορία και έπειτα θα συνεχιστούν οι εργασίες μέχρι και την διασταύρωση των Κοκκινοπυλίων. Όμως θα εξεταστεί μόνο και μόνο λόγω καιρικών συνθηκών, αν θα συνεχιστούν άμεσα οι εργασίες μετά τον κόμβο μέχρι και την διασταύρωση των Κοκκινοπυλίων ή αν θα ξεκινήσουν την άνοιξη.

Έχουμε οριοθετήσει το κλείσιμο της Καρπενησίου για τρείς μήνες, αν και ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειαστεί τόσος χρόνος, διότι εκτός του ότι ένα έργο πρέπει να αποδοθεί γρήγορα και σωστά στους δημότες, πρέπει να επιταχυνθεί και λόγω του ότι είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο στα μέσα του 2026 τελειώνει. Το πλάνο μας ο κόμβος να γίνει νωρίτερα από το τρίμηνο, αν και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τον καιρό».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα “Συνείδηση”

Φωτογραφίες από το σημείο που θα κατασκευαστεί ο νέος κυκλικός κόμβος:

Φωτογραφίες από την οδό Αλεξά: