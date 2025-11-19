Αγρίνιο: Τιμή στον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη στη δεύτερη Αγιολογική Σύναξη της Μητρόπολης

Τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη τίμησε στο Αγρίνιο, η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με μια συγκινητική αγιολογική σύναξη, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, από τον Επίσκοπο Ρωγών κ. Φιλόθεο.

Η ανακοίνωση:

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, η δεύτερη Αγιολογική Σύναξη, του δευτέρου κύκλου της σειράς των Αγιολογικών Διαλέξεων, με γενικό τίτλο «Αγίων Επίσκεψις 2», που διοργανώνει η Ενορία και είναι αφιερωμένες σε νεοφανείς Αγίους της εποχής μας.

Η σύναξη αυτή ήταν αφιερωμένη στον Όσιο Ευμένιο τον Σαριδάκη, για τον οποίο μίλησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος. Αρχικά, τελέσθηκε η Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος του Αγίου Ευμενίου, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου, ενώ συμπροσευχόμενος συμμετείχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός.

Ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, Πρωτοπρ. Αθανάσιος Κουλοχέρης προσφωνώντας τον Επίσκοπο Ρωγών τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στην Ενορία και υπογράμμισε, ότι θα μας καταθέσει προσωπικές και αυθεντικές εμπειρίες από τον βίο του Αγίου Ευμενίου, με τον οποίο συνδέθηκε για περισσότερο από δύο δεκαετίες και πλησίον του οποίου μαθήτευσε στην απλότητα, στην καλοσύνη και στην ταπείνωση.

Ο Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό για την φιλόφρονα πρόσκληση να μιλήσει για τον Άγιο Ευμένιο που τόσο πολύ αγαπά και με τον οποίο διατήρησε στενό πνευματικό σύνδεσμο και επικοινωνία για είκοσι και πλέον χρόνια και μάλιστα από την αρχή της ιερατικής του διακονίας στην Αθήνα.

Αναφέρθηκε στην πρώτη γνωριμία του με τον Άγιο, όταν ο ίδιος ήταν στην ηλικία των 18 ετών. Με προτροπή και παρότρυνση του επίσης Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, που τότε διακονούσε στην Αθήνα, επισκέφθηκε τον Άγιο Ευμένιο και από τότε συνδέθηκε μαζί του και ο σύνδεσμος αυτός διήρκεσε έως το τέλος του επιγείου βίου του Αγίου.

Χαρακτήρισε τον Άγιο Ευμένιο ως έναν στοργικό και χαρωπό άνθρωπο, ο οποίος είχε το χάρισμα να ελαφρύνει τον ψυχικό κόσμο των επισκεπτών του και διορατικά να δίνει λύσεις σε βασανιστικούς λογισμούς ή προβλήματα που αντιμετώπιζαν όσοι τον επισκέπτονταν. Πολλές φορές με την συμπεριφορά του και με το αυθόρμητο και δυνατό γέλιο του έδινε την εικόνα του «διά Χριστόν σαλού», προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αποφύγει την τιμή των ανθρώπων.

Μέσα από πολλές προσωπικές εμπειρίες αλλά και διηγήσεις άλλων και περιστατικά που ο ίδιος έζησε στα διάφορα νοσοκομεία, ιδρύματα και φυλακές που επισκεπτόταν καθ’ υπόδειξη του Αγίου Ευμενίου περιέγραψε την ασκητική του ζωή, τον χαρισματικό βίο του και τις πολλές αρετές του, τονίζοντας ότι μεριμνούσε και αγωνιούσε για όλους και ιδιαίτερα για τους ασθενείς, τους ανήμπορους, τους φυλακισμένους και όσους είχαν οποιαδήποτε ανάγκη.

Ολοκληρώνοντας, τόνισε ιδιαίτερα την απλότητά του, με την οποία είλκυε την Χάρη του Θεού, το γνήσιο και πηγαίο εκκλησιολογικό του φρόνημα και τον σεβασμό που έτρεφε προς τους εκάστοτε Ποιμένες της Εκκλησίας, τονίζοντας τα ωφέλιμα και καλά στοιχεία της διακονίας τους και του χαρακτήρα τους.

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός ευχαρίστησε θερμά τον Επίσκοπο Ρωγών κ. Φιλόθεο για την συγκινητική ομιλία του, με την οποία μας κατέθεσε όλα όσα έζησε πλησίον του Αγίου Ευμενίου του Σαριδάκη και όλα όσα αφορούν την αγιότητα του βίου και της ζωής του συγχρόνου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας.

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, Θεοφιλέστατε, γιατί έχετε έναν τίτλο, ο οποίος σας συνδέει με την ιστορική μας καθέδρα, την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, αφού ο Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ ήταν ο Επίσκοπος της Εξόδου του Μεσολογγίου. Θέλω να αισθάνεστε την τοπική μας Εκκλησία ως ένα χώρο που πάντοτε θα σας υποδεχόμαστε με αγάπη και βαθύτατο σεβασμό», ανέφερε απευθυνόμενο στον Επίσκοπο Ρωγών και ευχήθηκε να έχουμε όλοι στην ζωή μας την ευχή, την χάρη και την ευλογία του Αγίου Ευμενίου.

Η επόμενη αγιολογική διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:00’. Θα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Χριστοφόρο τον Παπουλάκο, για τον οποίο θα μιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης Καλυβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

