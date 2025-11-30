Αγρίνιο: Τι “έβγαλε” η κάλπη των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο

Σήμερα 30.11.25 διεξήχθησαν οι εκλογές στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας, ώστε να αναδειχθούν οι νέες διοικήσεις που θα έχουν τετραετή θητεία. Στην Αιτωλοακαρνανία ωστόσο δεν τίθεται θέμα αγωνίας για το αποτέλεσμα, καθώς υποψήφιοι είναι μόνο οι νυν πρόεδροι των δύο συλλόγων Συλλόγων. Τι “έβγαλε” η κάλπη των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου.

Στο δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου ο Δημήτρης Νικάκης αναμένεται να εκλεγεί ξανά, αφού είναι ο μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος, ενώ στο στο Μεσολόγγι υποψήφιος είναι μόνο ο νυν πρόεδρος του Συλλόγου, Χρήστος Παΐσιος.

Στο Αγρίνιο διεκδίκησαν και πέτυχαν την είσοδό τους στο νέο ΔΣ η Θεοδώρα Δαλιάνη (έλαβε 87 ψήφους), η Πασιούλα Καρακώστα (έλαβε 127 ψήφους), η Αλεξάνδρα Κατσακιώρη (έλαβε 80 ψήφους), ο Δημήτρης Παππάς (έλαβε 80 ψήφους), ο Αντώνης Ραγιάς έλαβε 89 ψήφους), η Κυριακή Ραφαηλίδου (έλαβε 98 ψήφους), ο Γιάννης Τσάμης (έλαβε 85 ψήφους) και ο Παρασκευάς Τσίντζιρας (έλαβε 89 ψήφους).