Αγρίνιο: Τι ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ μετά τις δύο συλλήψεις για την υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης

Ένας ακόμη αλλοδαπός αναζητείται από τις Αρχές, μετά τη σύλληψη δύο ανδρών στο Αγρίνιο, ηλικίας 33 και 39 ετών, από τη Δίωξη Ναρκωτικών για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.

Η Δίωξη Ναρκωτικών Αγρινίου, αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες στο πλαίσιο στοχευμένης έρευνας, προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (19.11.25), λίγο πριν τις 9:00, στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 33 και 39 ετών.

Κατασχέθηκαν περίπου 1.100 γραμμάρια κάνναβης, τέσσερα δενδρύλλια και αντικείμενα υδροπονικής καλλιέργειας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν ένα ακόμη αλλοδαπό άνδρα, που αναζητείται για να συλληφθεί, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του ενός συλληφθέντα, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο :

-1- κιλό και -77- γραμμάρια κάνναβης (φούντες)

-4- δενδρύλλια κάνναβης,

-2- λάμπες φωτισμού,-2- μετασχηματιστές, -1- μοτέρ, -1- σπιράλ αλουμινίου,-1- ανεμιστήρα και

-2- ηλεκτρονικούς μετρητές υγρασίας- θερμοκρασίας.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος που αναζητείται και ο ένας συλληφθείς χρησιμοποιούσαν την οικία του έτερου συλληφθέντα ως χώρο καλλιέργειας και αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.