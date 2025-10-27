Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Αγρίνιο: Θύμα βανδαλισμού οι ιστορικοί κίονες – Ντροπή για όλους μας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Θύμα βανδαλισμού οι ιστορικοί κίονες του μητροπολιτικού ναού στο Αγρίνιο, που πρόσφατα επανατοποθετήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Open Mall, προκαλώντας αγανάκτηση και θλίψη στους πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες, ο Δήμος Αγρινίου, ολοκλήρωσε την επανατοποθέτηση μέρους των μαρμάρινων κιόνων του προϋφιστάμενου ναού της Ζωοδόχου Πηγής, οι οποίοι εσπέστρεψαν στη θέση τους, παράπλευρα του ναού, ως διακοσμητικά στοιχεία και ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου, Κωνσταντίνος Κιτσοπάνος, ασυνείδητοι βανδάλισαν τα προστατευτικά καλύμματα των κιόνων, γεμίζοντάς τα με γκράφιτι και αυτοκόλλητα, αμαυρώνοντας έτσι ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής ιστορίας.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Κιτσοπάνος αναφέρει:

«Προχθές τα κιονόκρανα του μητροπολιτικού μας ναού, εκτέθηκαν σε κοινή θέα, ένα τμήμα της ιστορίας της πόλεως.
Παρόλαυτα, ακόμα και αυτό,μέσα σε 2 μέρες έπεσε θύμα βανδαλισμού ανεγκέφαλων…
Ας έχουμε την πόλη μας ως κόρη οφθαλμού και να την αναδεικνύουμε..»
Δείτε φωτογραφίες:

