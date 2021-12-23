Αγρίνιο, Θέρμο και Βόνιτσα στις 136 περιοχές που ξεκινά ο πολεοδομικός σχεδιασμός
Με αυστηρό χρονοδιάγραμμα έως τον Ιούνιο του 2025 θα προκηρυχθούν άμεσα, μέσω του TΕΕ που αποτελεί την αναθέτουσα αρχή η οποία έχει αναλάβει την αρμοδιότητα και την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης όλων των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού, οι μελέτες 128 Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και οι 8 Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), για συνολικά 136 περιοχές, με το σχετικό ΦΕΚ να έχει ήδη δημοσιευτεί.
Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του εμβληματικού για τη χώρα Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό, 401,05 εκατ. €.
Η σχετική απόφαση που εκδόθηκε σε ΦΕΚ, υπογράφεται από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Νίκο Ταγαρά, υπό τον τίτλο «Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Β΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)- ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».
Το πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού του ΥΠΕΝ προβλέπει ανάθεση συνολικά 229 διακριτών μελετών ΤΠΣ, για 768 Δημοτικές Ενότητες, που θα γίνει σε τέσσερις κύκλους έως τις αρχές του νέου έτους, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και εθνικούς πόρους.
Η ολοκλήρωση του συνόλου των μελετών των νέων ΤΠΣ, αναμένεται να καλύψουν το 70% της ελληνικής επικράτειας και θα είναι πραγματικότητα έως το 2025.
Οι 136 περιοχές
Α. Μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΔΕ ΣΠΕΤΣΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ (ΔΕ ΥΔΡΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ) – ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (ΔΕ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ (ΔΕ ΨΑΡΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΧΙΟΥ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΙΩΝΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΚΥΜΗΣ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΙΣΤΥΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΔΕ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΔΕ ΚΟΖΙΑΚΑ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ (ΔΕ ΒΕΛΟΥ, ΒΟΧΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΔΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΑΝΟΙΞΕΩΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΔΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΕ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, ΚΟΥΒΑΡΑ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (ΔΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΡΑΦΗΝΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ (ΔΕ ΠΑΞΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΥΔΡΟΥΣΑΣ, ΑΝΔΡΟΥ, ΚΟΡΘΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ (ΔΕ ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΗΝΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΝΑΞΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (ΔΕ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΔΕ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ)
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΔΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΔΕ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ)
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ (ΔΕ ΡΟΥΒΑ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΚΟΦΙΝΑ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΔΕ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΠΑΠΑΓΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΔΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΔΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ)
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ (ΔΕ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΔΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΔΕ ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (ΔΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (ΔΕ ΦΥΛΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΔΕ ΚΡΩΠΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΔΕ ΜΟΒΡΗΣ, ΑΡΙΣΣΟΥ, ΔΥΜΗΣ, ΩΛΕΝΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΕ ΛΕΟΝΤΙΟΥ, ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, ΦΑΡΡΩΝ, ΤΡΙΤΑΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ, ΑΡΟΑΝΙΑΣ, ΠΑΪΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΔΕ ΤΡΑΓΑΝΟΥ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΔΕ ΒΩΛΑΚΟΣ, ΩΛΕΝΗΣ, ΙΑΡΔΑΝΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΔΕ ΛΑΜΠΕΙΑΣ, ΛΑΣΙΩΝΟΣ, ΦΟΛΟΗΣ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΔΕ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΩΣ)
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΕΤΟΥ, ΤΡΙΠΥΛΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΔΕ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ (ΔΕ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ, ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ, ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΔΕ ΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΑΝΙΑΣ, ΔΩΡΙΟΥ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕ ΑΡΦΑΡΩΝ, ΘΟΥΡΙΑΣ, ΑΡΙΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΕ ΚΑΡΥΩΝ, ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΠΕΛΛΑΝΑΣ, ΜΥΣΤΡΑ, ΘΕΡΑΠΝΩΝ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΦΑΡΙΔΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΚΩ (ΔΕ ΚΩ, ΔΙΚΑΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΔΕ ΝΙΣΥΡΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ (ΔΕ ΣΥΜΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ (ΔΕ ΤΗΛΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ (ΔΕ ΧΑΛΚΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΔΕ ΣΚΟΠΕΛΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (ΔΕ ΣΚΙΑΘΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (ΔΕ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ) – ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ (ΔΕ ΑΝΑΦΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ (ΔΕ ΣΙΚΙΝΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ (ΔΕ ΙΗΤΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ [ΔΕ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ)]
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ, ΜΟΥΔΡΟΥ, ΑΤΣΙΚΗΣ, ΜΥΡΙΝΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣΟΥ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΓΕΡΑΣ, ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΡΕΣΟΥ- ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ (ΔΕ ΑΜΟΡΓΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ ΡΟΔΟΥ, ΙΑΛΥΣΟΥ, ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΑΦΑΝΤΟΥ, ΑΤΑΒΥΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΝΔΙΩΝ, ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΔΕ ΒΙΑΝΝΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΔΕ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΛΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΕΜΕΝΟΥΣ, ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗ, ΠΑΛΙΑΝΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΔΕ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΩΡΕΩΝ, ΑΙΔΗΨΟΥ, ΛΙΧΑΔΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ, ΕΡΕΤΡΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΕ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΔΙΡΦΥΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ (ΔΕ ΣΚΥΡΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ) – ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΜΕΔΕΩΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΔΕ ΣΥΜΝΟΥΣ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΟΙΤΥΛΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ (ΔΕ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ, ΕΛΟΥΣ, ΝΙΑΤΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ, ΚΡΟΚΕΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΑΣΩΠΟΥ, ΒΟΪΩΝ, ΜΟΛΑΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΕ ΚΟΣΜΑ, ΤΥΡΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΕ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ (ΔΕ ΑΛΕΑΣ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ, ΛΥΡΚΕΙΑΣ, ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ, ΑΡΓΟΥΣ, ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ, ΛΕΡΝΑΣ, ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΛΕΒΙΔΙΟΥ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΕΓΕΑΣ, ΚΟΡΥΘΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΦΕΝΕΟΥ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ (ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (ΔΕ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ, ΗΡΑΙΑΣ, ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ, ΒΥΤΙΝΑΣ, ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ, ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ (ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ (ΔΕ ΔΩΔΩΝΗΣ, ΣΕΛΛΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΠΙΓΚΟΥ, ΤΥΜΦΗΣ, ΒΟΒΟΥΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ, ΑΛΥΚΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ, ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, ΛΑΓΑΝΑ)
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ (ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ, ΠΥΛΑΡΕΩΝ, ΣΑΜΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΔΕ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΔΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΟΜΑΛΩΝ, ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ, ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ)
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ, ΟΘΩΝΩΝ, ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ, ΦΑΙΑΚΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ (ΔΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ)
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΔΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ)
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ [ΔΕ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)]
ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ (ΔΕ ΠΕΥΚΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΔΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΔΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΔΕ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ)
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ (ΔΕ ΤΑΥΡΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ- ΛΟΥΤΣΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ) εξαιρουμένης της περιοχής επέμβασης του ΕΠΣ απολιγνιτοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ (ΔΕ ΝΕΜΕΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΔΕ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ)
Β. Μελέτες Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ (ΔΕ ΠΟΡΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) – ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ (ΔΕ ΑΒΙΑΣ, ΛΕΥΚΤΡΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ, ΑΙΠΕΙΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΠΥΛΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (ΔΕ ΔΙΟΥ, ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΠΥΔΝΑΣ, ΜΕΘΩΝΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΤΙΕΩΝ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)
ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (ΔΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΤΡΙΓΛΙΑΣ, ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΔΕ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΔΕ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΟΡΜΥΛΙΑΣ) – ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (ΔΕ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΤΟΡΩΝΗΣ)
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΥΒΟΤΩΝ, ΠΕΡΔΙΚΑΣ) – ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΔΕ ΣΑΓΙΑΔΑΣ) – ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ (ΔΕ ΠΑΡΓΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΚΟΜΜΕΝΟΥ) – ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ).