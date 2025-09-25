Αγρίνιο - Θέρμο: Στα βουβά (μέχρι τώρα) η διαβούλευση για το Πολεοδομικό

Με σχεδόν μηδενική συμμετοχή «τρέχει» η διαβούλευση για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου.

Το υπό κατάρτιση πολεοδομικό σχέδιο εκτός από την πόλη του Αγρινίου αφορά πέντε ακόμη Δημοτικές Ενότητες, αυτές που βρίσκονται περιμετρικά της Τριχωνίδας. Ωστόσο το πιο σημαντικό είναι ότι το σχέδιο αυτό θα καθορίσει πολλά και σημαντικά πράγματα, όπως χρήσεις γης, όροι δόμησης, οικιστική ανάπτυξη κτλ και ίσως για πολλές δεκαετίες.

Εντούτοις μέχρι στιγμής η συμμετοχής στη διαβούλευση είναι σχεδόν μηδενική. Κάτι που δεν αναμένονταν με δεδομένο ότι προ 20ετίας περίπου η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης, είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση και αρκετές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να υπάρξει και καθυστέρηση στην έγκρισή του, φτάνοντας τελικά να εγκριθεί το 2013.

Εκτιμάται βέβαια ότι στο τέλος τουλάχιστον οι φορείς που εκπροσωπούν επιχειρηματικούς κλάδους μικρής ή μεσαίας όχλησης (συνεργεία, βενζινάδικα, φούρνοι κτλ), και γενικότερα όσοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της μετεγκατάστασης με βάση το υφιστάμενο πολεοδομικό σχέδιο, θα καταθέσουν τις προτάσεις τους. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως το προς τα που πρέπει να επεκταθεί μελλοντικά η πόλη. Χωρίς προτάσεις στη διαβούλευση επ’ αυτών στο τέλος θα γίνει, δηλαδή θα δοθούν οι κατευθύνσεις στο μελετητή που θα αποφασιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή από τη Δημοτική Αρχή. Πάντως το οικιστικό μέλλον της πόλης η στήλη πληροφορείται πως θα βρίσκεται ανατολικά και βορειοανατολικά, δηλαδή προς την περιοχής της Αβόρανης.

«Για να συναντήσουμε το νερό», όπως ακούσαμε από άνθρωπο του Δημαρχείου.

Εφημερίδα «Συνείδηση»