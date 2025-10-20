Αγρίνιο: Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο για τα μέλη του Μουσικού Συλλόγου «Ορφέας» στην Αγία Παρασκευή

Θεία Λειτουργία υπέρ υγείας και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων Μελών του Μουσικού Συλλόγου «Ορφέας», τελέστηκε στο Αγρίνιο, στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής.

Σε σχετική ανακοίνωση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Αγρινίου αναφέρεται:

«Πανηγυρική Θεία Λειτουργία υπέρ υγείας και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων Μελών του Μουσικού Συλλόγου ΟΡΦΕΑΣ, τελέστηκε το περασμένο Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής.

Με την φροντίδα του ακούραστου Θέμη Γαμβρούλη, που είναι η ζώσα ψυχή του Συλλόγου αυτού, αρκετά Μέλη προσκλήθηκαν και συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε μετ΄ αρτοκλασίας και στο ιερό Μνημόσυνο που ακολούθησε υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων Μελών του Μουσικού Συλλόγου.

Έψαλαν μελίρρυτα, ο Ιεροψάλτης κ. Ι. Γρέντζελος και Μέλη του Συλλόγου, ενώ συγκινητική ήταν και η ομιλία - αναφορά μνήμης του κ. Γαμβρούλη στο έργο του Συλλόγου και φυσικά στα κεκοιμημένα Μέλη.

Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο εφημέριός μας που συλλειτούργησε με τον π. Χαράλαμπο Τριάντη, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τα Μέλη του Συλλόγου που εκκλησιάστηκαν και τέλεσαν την Θεία Λειτουργία στην Αγία Παρασκευή, ευχόμενος κάθε καλό και ευλογημένο στον Σύλλογο και στη συνέχεια προσφέρθηκε κέρασμα στο παρακείμενο Πνευματικό Κέντρο».