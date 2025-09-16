Αγρίνιο - Θεατρική ομάδα «Προζάκ»: Ανεβάζει την παράσταση «Ψύλλοι στ’ αυτιά, φωνές στα κρυφά»

Την φαρσοκωμωδία «Ψύλλοι στ’ αυτιά, φωνές στα κρυφά» θα παρουσιάσει στο Αγρίνιο την Τετάρτη (24.9.25) το Καλλιτεχνοχώρι με τη Θεατρική Ομάδα «Προζάκ».

Την παράσταση που έχει πηγή έμπνευσης την κλασική θεατρική παράδοση του Ζωρζ Φεντώ και θα ανέβει στο Παπαστρατειο Μέγαρο Αγρινίου στις 21:00 σκηνοθετεί η Μαίρη Τσιρώνη.

Υπόθεση

Μια κλασική φαρσοκωμωδία γεμάτη παρεξηγήσεις, μπερδέματα και ανατροπές. Η Ρεμόντ Σαντιμπίζ, υποψιαζόμενη δίχως λόγο τον σύζυγό της Βικτόρ-Εμανουέλ, του στήνει «παγίδα» με ψεύτικη ερωτική επιστολή. Το σχέδιο πυροδοτεί καταιγισμό κωμικών καταστάσεων σ’ ένα ύποπτο παριζιάνικο ξενοδοχείο, όπου όλοι μπλέκονται για τους πιο απίθανους λόγους.

Καταλληλότητα κοινού: Απευθύνεται κυρίως σε ενήλικο κοινό και μεγαλύτερους εφήβους· γεμάτο ανατροπές, παρεξηγήσεις και γαργαλιστικό χιούμορ που φωτίζουν με κωμικό τρόπο τις ανθρώπινες σχέσεις.

Διανομή

Ετιέν: Βλωτίνα Πουδαρά

Φινάς: Δώρα Σιαπλαούρα

Ρεμόντ: Ανθή Κουβέλη

Λυσιέν Χισταγκουά: Μάρω Κορδολαίμη

Βικτόρ-Εμανουέλ Σαντιμπίζ / Πος: Σπύρος Παληγεώργος

Τουρνέλ: Γιώργος Τσώνης

Καμίγ: Μαρία Χρυσικού

Κάρλος Χισταγκουά: Σοφοκλής Τσιακανίκας

Φεραγιόν: Μαρία Κονδύλη

Ολυμπία: Μάρτζη Βαΐτσα

Ράγμπυ: Κωνσταντίνος Σελιμάς

Συντελεστές

• Σκηνοθεσία, σκηνογραφία, επιμέλεια μουσικών επιλογών & κινησιολογική επιμέλεια:

Μαίρη Τσιρώνη

• Δραματουργική επεξεργασία: Βλωτίνα Πουδαρά

• Σκηνικά – Κατασκευές (τζάκι): Νίκος Βελτσίστας

• Σχεδιασμός αφίσας & επιμέλεια κοστουμιών: Μαίρη Τσιρώνη

• Χορογραφίες: Νεφέλη Κορδάτου

• Κομμώσεις: Δώρα Μήτσου

• Φροντιστήριο: Ντόρα Κραββαρίτη

• Ηχοληψία & Φωτισμοί: Παναγιώτης Αυγέρης

• Χειρισμός μουσικών cues (αναπαραγωγή στη ροή της παράστασης): Γιάννης Θερμός

Σημείωμα σκηνοθέτη

Αντλώντας από την παράδοση του Φεντώ, το έργο παίζει με την παρεξήγηση και το απρόβλεπτο, φωτίζοντας με χιούμορ τις ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα στη σύγχυση ταυτοτήτων και τις αλλεπάλληλες συμπτώσεις, σατιρίζει την αστική υποκρισία και θέτει ερωτήματα για την πίστη, την αλήθεια και την επικοινωνία — πάντα με ρυθμό και γέλιο.

Προπώληση εισιτηρίων

• Καλλιτεχνοχώρι — Κακαβιά 29, Αγρίνιο

• ΜΟΡΦΗ (Φωτεινή Γιαννούτσου) — Κεντρικό: Μπαϊμπά 15 • Υποκατάστημα:

Παπαστράτου 21

Εισιτήριο: 3€ • Διάρκεια: 75’

Πότε/Πού: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, 21:00 — Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου

Διοργάνωση: Καλλιτεχνοχώρι — Θεατρική Ομάδα ΠΡΟΖΑΚ

Επικοινωνία – Κρατήσεις

Υπεύθυνη ομάδας: Μαίρη Τσιρώνη

Τηλέφωνα: 6945 077314 • 2641 100087

E-mail: kallitexnoxwrimary@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/kallitexnoxwriMaryTsironi