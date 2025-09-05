Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκε ο κλέφτης που «βούτηξε» ό,τι βρήκε σε επτά αυτοκίνητα σε κοιμητήριο - Έκανε και αγορές με ξένες κάρτες

Η Αστυνομία εξιχνίασε στο Αγρίνιο επτά κλοπές σε ισάριθμα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα σε κοιμητήριο.

Είχε «βουτήξει» τον περασμένο Μάρτιο χρήματα, τραπεζικές κάρτες με τις οποίες μάλιστα έκανε στη συνέχεια αγορές, κινητά τηλέφωνα αλλά και γυαλιά οράσεως!

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, επτά υποθέσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα στο Αγρίνιο.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025 διέπραξε επτά κλοπές σε σταθμευμένα οχήματα σε χώρο Κοιμητηρίου στο Αγρίνιο, κατά τις οποίες αφαίρεσε συνολικά 1.355 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και δύο ζευγάρια γυαλιά οράσεως.

Επιπλέον ο κατηγορούμενος κάνοντας χρήση των κλεμμένων τραπεζικών καρτών προέβη σε ανάληψη συνολικού χρηματικού ποσού 2.500 ευρώ.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών, διενεργήθηκαν μεθοδικές και εμπεριστατωμένες έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των κλοπών και την ταυτοποίηση του κατηγορουμένου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.