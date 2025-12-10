Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τρεις για τον ξυλοδαρμό πατέρα μπροστά στα μάτια του 11χρονου παιδιού του στο γήπεδο

Τρεις είναι κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό άνδρα, παρουσία του 11χρονου γιου του, σε κερκίδα στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

Η Αστυνομία ταυτοποίησε τους «φιλάθλους» που όπως είχε γράψει το sinidisi.gr του είχαν επιτεθεί και τον έστειλαν στο Νοσοκομείο στην αναμέτρηση της ομάδας του Αγρινίου με τον Ολυμπιακό (30.11.25).

Το περιστατικό οπαδικής βίας είχε σημειωθεί στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης. Οι κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία και έκθεση, έδειραν με κλωτσιές και μπουνιές τον άνδρα που συνόδευε το γιο του, μόλις 11 χρόνων.

Μάλιστα, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία το παιδί κατέστη αβοήθητο, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης της σωματικής του ακεραιότητας, καθώς βρέθηκε σε επισφαλές τόπο κερκίδας γηπέδου χωρίς την επιμέλεια ενηλίκου.

Στο θύμα της απρόκλητης επίθεσης παρασχέθηκε φροντίδα από τον γιατρό του γηπέδου αλλά μετέβη και στο Νοσοκομείο Αγρινίου με εξάρθρωση ώμου και χτυπήματα στο κεφάλι.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ημεδαπών ανδρών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας και της έκθεσης.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι στις 30-11-2025 σε γήπεδο, στο Αγρίνιο, επιτέθηκαν σε άνδρα, που παρακολουθούσε ποδοσφαιρική αναμέτρηση με τον 11χρονο υιό του και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές.

Ο ξυλοδαρμός του παθόντα διαπράχθηκε μπροστά στον ανήλικο υιό του, ο οποίος κατέστη αβοήθητος, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης της σωματικής του ακεραιότητας, καθώς βρέθηκε σε επισφαλές τόπο κερκίδας γηπέδου χωρίς την επιμέλεια ενηλίκου.

Στον παθόντα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιατρό του γηπέδου, ενώ στη συνέχεια μετέβη με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου ταυτοποίησαν τα στοιχεία τριών ακόμη ανδρών, που είχαν εμπλακεί σε περιστατικό αθλητικής βίας την ίδια ημέρα βραδινές ώρες στο Αγρίνιο, κατά το οποίο οι τρεις κατηγορούμενοι έχοντας οπαδικά κίνητρα, εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 15χρονο, που παρακολούθησε τηλεοπτικά σε κατάστημα, ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ άγνωστος δράστης αφαίρεσε το πορτοφόλι του ανήλικου, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά της οικίας του.

