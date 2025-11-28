Αγρίνιο: Τα ρεκόρ του Πολεοδομικού

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται την προσεχή Δευτέρα στο Αγρίνιο η παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων και του προκρινόμενου σεναρίου του Ειδικού Πολεοδομικού σχεδίου για τους δήμους Αγρινίου και Θέρμου.

Η εξέλιξη από την πλευρά του αναδόχου μελετητή είναι εντυπωσιακή και σπάει όλα τα ρεκόρ, καθώς θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η σύμβαση του μελετητή με το ΤΕΕ υπογράφηκε στα τέλη του περασμένου Μαΐου. Την 1η Ιουλίου είχε γίνει στο Αγρίνιο η πρώτη παρουσίαση και 1η Δεκεμβρίου θα έχουμε την παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων.

Το ρεκόρ του πολεοδομικού σχεδιασμού έχει βεβαίως μία εξήγηση και αυτή δεν είναι άλλη από το σφιχτό χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο χρηματοδοτούνται οι μελέτες, καθώς την ερχόμενη άνοιξη, τον Απρίλιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να παραδοθεί η μελέτη. Βέβαια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της τόσο γρήγορης εξέλιξης είναι προφανές ότι από την πλευρά του μελετητή είχε γίνει προεργασία πριν υπογραφή σχετική σύμβαση τον περασμένο Μάιο και πιθανότατα αυτή η προεργασία να είχε ξεκινήσει από τότε που αναδείχθηκε το συγκεκριμένο μελετητικό γραφείο ως προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης.

Το αρνητικό έως τώρα ρεκόρ της όλης διαδικασίας είναι η μηδαμινή συμμετοχή στη διαβούλευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν αναρτηθεί μόλις 8 σχόλια για το Ειδικό Πολεοδομικό της Τριχωνίδας, πράγμα που δεν συνάδει με τη μεγάλη σημασία των ρυθμίσεων που αυτό θα φέρει. Μένει να δούμε αν το ενδιαφέρον θα αναζωπυρωθεί μετά την παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων.

Εφημερίδα «Συνείδηση»