Αγρίνιο: Τα προβλήματα της αγοράς δεν λύνονται με ψήφισμα

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου με ανακοίνωση του ευχαρίστησε το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου που ομόφωνα με ψήφισμά του έστειλε μήνυμα στήριξης των επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς.

Ο εν λόγω Σύλλογος με αίτημά του είχε φέρει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο παρουσιάζοντας στη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η τοπική αγορά τα τελευταία χρόνια. Για λόγους ευγένειας και όχι μόνο, ορθά πράττει ο Σύλλογος και ευχαριστεί το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου. Ωστόσο το ερώτημα είναι αν οι έμποροι της περιοχής πιστεύουν ότι αυτό το ψήφισμα μπορεί να έχει κάποιο αντίκρισμα στην πραγματικότητα της αγοράς.

Ούτε η κυβέρνηση πρόκειται να προσέξει ένα τέτοιο ψήφισμα για να στηρίξει τον κλάδο του λιανεμπορίου, από τη στιγμή που δεν έχει ακούσει ούτε τους ίδιους τους φορείς του κλάδου, ούτε πολύ περισσότερο οι πολίτες πρόκειται να συγκινηθούν από κάτι τέτοιο. Οι καταναλωτικές συνήθειες στο βαθμό που αλλάζουν, η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών είναι πράγματα που δεν ελέγχονται από ψηφίσματα.

Εφημερίδα «Συνείδηση»