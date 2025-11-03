Αγρίνιο: Τα «Μπρατίμια» θα ξεσηκώσουν την Ανδρομέδα με γλέντι και παραδοσιακή μουσική!

Στην Ανδρομέδα στο Αγρίνιο έρχονται την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, τα «Μπρατίμια», η ομάδα μουσικών από τη Βόρεια Ελλάδα, για ένα live με παραδοσιακή μουσική, γλέντι και χορό.

Η ανακοίνωση:

Μια παρέα μουσικών από τη Βόρεια Ελλάδα, με μεράκι και αγάπη για την παραδοσιακή μουσική, έρχεται να μας ξεσηκώσει!

Μάκης Μπακλατζής: Βιολί, τραγούδι

Γιάννης Πούλιος: Λαούτο, κιθάρα

Δημήτρης Παναγούλιας: Κρουστά

Νίκος Αγγούσης: Κλαρίνο

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, τα Μπρατίμια ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταφέροντας τον παλμό της ελληνικής και βαλκανικής παράδοσης σε πανηγύρια, φεστιβάλ και γλέντια.

Παρασκευή 7 Νοέμβρη

Ανταμώνουμε στην Ανδρομέδα με κοινό πάθος για τους ήχους και τους ρυθμούς του τόπου μας!

Τραγούδια και σκοποί από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα νησιά και τη Μικρά Ασία — με φρέσκια ματιά, αυθεντικότητα και πολλή ενέργεια.

Ένα live γεμάτο συναίσθημα, γλέντι και χορό — μια μουσική εμπειρία που ενώνει γενιές και καρδιές!