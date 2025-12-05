Αγρίνιο: Συνελήφθησαν μαθήτριες Γυμνασίου για μπούλινγκ – Σωματικές βλάβες σε 13χρονη

Τρεις μαθήτριες Γυμνασίου εμπλέκονται σε σοβαρή υπόθεση μπούλινγκ στο Αγρίνιο που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί σωματικές βλάβες μια συνομήλική τους.

Το συγκλονιστικό είναι ότι δύο κορίτσια έπεισαν την συγκατηγορούμενή τους να επιτεθεί στο κορίτσι.

Για παραμέληση της εποπτείας τους συνελήφθησαν οι γονείς τους, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τρεις 13χρονες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, από τη προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι τις τελευταίες δυο εβδομάδες οι δυο κατηγορούμενες ανήλικες εξύβριζαν συστηματικά μια 13χρονη, ενώ προχθές το μεσημέρι η μια ανήλικη συλληφθείσα

έπειτα από παρότρυνση των δυο ανηλίκων συγκατηγορούμενών της, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην 13χρονη παθούσα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

