Αγρίνιο: Συνελήφθη αλλοδαπός που οδηγούσε μεθυσμένος στην Αντιρρίου–Ιωαννίνων
Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε κοντά στο Αγρίνιο, με τη σύλληψη αλλοδαπού που οδηγούσε μεθυσμένος στην Εθνική Οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα του Σαββάτου (27.9.25), στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.