Αγρίνιο: Συνελήφθη 43χρονος φυγόποινος - Εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για τροχονομικές παραβάσεις, φυλάκιση και χρηματικό πρόσημο

Συνελήφθη στο Αγρίνιο 43χρονος φυγόποινος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τροχονομικές παραβάσεις, μέθη και οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου συνέλαβαν το πρωί της Παρασκευής 12.09.25 τον 43χρονο φυγόποινο, ο οποίος κατά το παρελθόν οδηγούσε υπό την επίρεια μέθης και χωρίς δίπλωμα.

Σε βάρος του μάλιστα εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, όπως επίσης και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ.

Ο 43χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Αγρινίου.