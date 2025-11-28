Αγρίνιο: Συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στις 2 Δεκέμβρη

Την Τρίτη, 2 Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, η 3η Τακτική Συνεδρίαση για το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), για χειμερινή ετοιμότητα και αντισεισμικό σχεδιασμό.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει τη σύγκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αβραάμ Αναστασιάδη 1, πρώην κτίριο Τράπεζας Ελλάδος).

Στην εν λόγω συνεδρίαση θα εξεταστούν κρίσιμα ζητήματα προετοιμασίας και ετοιμότητας των υπηρεσιών και των φορέων του Δήμου Αγρινίου, ενόψει της χειμερινής περιόδου, καθώς και μέτρα διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές.