Αγρίνιο: Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον 26ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου Νεάπολης

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον 26ο Λαϊκό Αγώνας Δρόμου Νεάπολης που θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 και περιλαμβάνει αγώνες 9,7 χλμ., 4 χλμ. (δυναμικό βάδισμα) και 1 χλμ. για παιδιά.

Η εκκίνηση όλων των αγώνων θα γίνει από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Ελαιοφύτου, με την γραμματεία να ξεκινάει να λειτουργεί από τις 16:00.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά έως τις 2 Οκτωβρίου 2025, ενώ περιορισμένος αριθμός εγγραφών θα γίνονται στη γραμματεία.

Πληροφορίες για τον Αγώνα:

Ημερομηνία: Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025

Τοποθεσία: Γήπεδο ποδοσφαίρου Ελαιοφύτου, Νεάπολη Αγρινίου

Προγράμματα Εκκίνησης:

1.000μ: 17:35

9.700μ: 18:00

4.000μ (Δυναμικό Βάδισμα): 18:00

Ώρα Λειτουργίας Γραμματείας: 16:00 - 17:30

Δηλώσεις Συμμετοχής:

Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο εδώ

έως την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων (300 συμμετοχές συνολικά), οπότε συνιστάται έγκαιρη εγγραφή.

Οι ανήλικοι που θα συμμετέχουν στον αγώνα των 1.000μ θα χρειαστούν συναίνεση από τον κηδεμόνα κατά την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής.

Επικοινωνία:

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Γεώργιο Κολονέλο (πρόεδρο του συλλόγου), τηλ. 6942984406.

Μάκη Κωνσταντάτο (Αναπλ. Γραμματέα), τηλ. 6944299670.