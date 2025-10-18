Αγρίνιο: Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα to 1ο Youth Festival με Party με DJ sets!

Μετά την επιτυχημένη πρώτη ημέρα του 1ου Youth Festival στο Αγρίνιο, στις καπναποθήκες Παπαστράτου, υπάρχει και συνέχεια! Συνεχίζεται με Party με DJ sets, από τις 18:00 και μέχρι τα μεσάνυχτα!

Ειδικότερα, σήμερα Σάββατο 18.10.25 το πρωί το φεστιβάλ συνεχίστηκε με σύνθημα «Create Connect Glow» φέρνοντας δράση, μουσική, φωνές και χαμόγελα στις αποθήκες Παπαστράτου στην "καρδιά" του Αγρινίου.

Το πρωί από τις 11:00 έως και τις 14:30 το πρόγραμμα είχε «Morning Edition» με εργαστήρια τέχνης και χορού Art & Dance Workshops, coffee corners και brunch, fun zones για μικρούς και μεγάλους, ενώ από τις 18:00 και μέχρι τα μεσάνυχτα έχει προγραμματιστεί Glow in the Dark Party με DJ sets!

Μάλιστα, σήμερα βρέθηκαν στο Αγρίνιο εκπρόσωποι του Συμβούλιο Νέων του Δήμου Ωραιοκάστρου και του Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας - Hellenic National Youth Counci, μένοντας εντυπωσιασμένοι για την πρώτη διοργάνωση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Αγρινίου που χαρακτηρίζεται ως πρωτοποριακή και ως επιτυχημένη, αλλά και από τον χώρο των καπναποθηκών Παπαστράτου.

Ως προς αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι δεν επιλέχθηκαν τυχαία οι καπναποθήκες αυτές για να διοργανωθεί το 1ο Youth Festival!

Ο χώρος αυτός είναι συνδεδεμένος με την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του Αγρινίου και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Αγρινίου θέλησε να γεφυρώσει το παρελθόν με το παρόν και να δώσει νόημα στους δημόσιους χώρους μέσα από τη ματιά της νέας γενιάς.

Τέλος, μέσα από αυτή τη διοργάνωση, δύναται να καλλιεργηθεί η έννοια της συλλογικότητας και της τοπικής ταυτότητας και να υπάρξει η έμπνευση για ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες στο μέλλον!