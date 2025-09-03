Αγρίνιο: Συναυλία με.. "ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ", στο Κηποθέατρο την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Το Αγρινιώτικο συγκρότημα "ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ" που έχει αγαπηθεί και ακολουθούν πολλοί λάτρεις της μουσικής θα δώσει συναυλία στο Αγρίνιο, στο Κηποθέατρο την Τετάρτη 10 Σεπτεμβριου 2025

Οι Αδάμ Κουτσουπιάς, Ηλίας Στεφανίδης, Θωμάς Γκουρνέλος και Βασίλης Σκουμάντζος, μετά την εξαιρετική εμφάνισή τους στο Amvrakia Music Festival έρχονται να ξεσηκώσουν το κοινό της πόλης με τις μουσικές τους επιλογές.

Είσοδος: 10,00 ευρώ

Ώρα έναρξης: 21.00

Προπώληση εισιτηρίων:

Ιδιωτικό ΚΕΠ Αγρινίου

Καταστήματα Βραχα-Dance Academy