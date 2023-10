Αγρίνιο: Με συναυλία του Φοίβου Δεληβοριά και θεατρικές παραστάσεις η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών

Το «Welcome to UP 2023» το Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο αναδεικνύεται ως ο νέος μεγάλος θεσμός νεολαίας του φθινοπώρου στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, φέτος είναι πολύ μεγαλύτερο από το περσινό, σε διάρκεια, σε χρονική και χωρική διασπορά αλλά και σε περιεχόμενο.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.

Το πλαίσιο των εκδηλώσεών του «ανοίγει» σε τρεις πόλεις, την Πάτρα, το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, καλύπτοντας και τις τρεις περιοχές υποδοχής φοιτητών του και στήνοντας γέφυρες επικοινωνίας με δύο νομούς της Δυτικής Ελλάδας.

Η γιορτή «απλώνεται» και η πρόσκληση απευθύνεται όχι μόνο στους φοιτητές αλλά και στους πολίτες, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό «παρών» πέρυσι με τη θεαματική συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις.

Φέτος λοιπόν πέρα από την Πάτρα, στην οποία θα φιλοξενηθεί ο κεντρικός κορμός των εκδηλώσεων με επίκεντρο το campus της Πανεπιστημιούπολης, το Welcome to UP 2023 ταξιδεύει στους Δήμους Μεσολογγίου και Αγρινίου και προτείνει:

ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

-Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου συναυλία του Φοίβου Δεληβοριά.

-Στις 20 Οκτωβρίου, Θεατρική παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου «Ιστορίες του κυρίου Κόυνερ», Μπ. Μπρεχτ

-Στις 21 Οκτωβρίου παράσταση της θεατρικής Ομάδας «Ορμήτες» του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο Αγρίνιο το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:

-Διοργάνωση έκθεσης τοπικών προϊόντων στον χώρο της Δημοτικής Λαχαναγοράς από το Εμπορικό Επιμελητήριο.

-Οργανωμένη ξενάγηση των φοιτητών στην ευρύτερη περιοχή (παραλίμνια περιοχή Τριχωνίδας, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.)

-Διάθεση περιπτέρου ενημέρωσης της Ακτίνας εθελοντισμού.

-Λειτουργία γραφείου υποδοχής για τους πρωτοετείς φοιτητές, στην είσοδο του Δημαρχείου.

-Ειδικές τιμές και εκπτώσεις από τα μέλη του Συλλόγου Εστίασης για όλους τους φοιτητές

ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

-Την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου, ημέρα έναρξης του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί συναυλία του Μουσικού Σχήματος ”Συνεπιβάτες” στο Μουσείο Οικογένειας Τρικούπη στο Μεσολόγγι. Πρόκειται για μία συναυλία με μουσικά ακούσματα έντεχνης μουσικής με ένα μικρό λαϊκό «πέρασμα».

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί γευσιγνωσία με τοπικά εδέσματα κατά τη διάρκεια της οποίας οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα τοπικά εδέσματα της περιοχής.