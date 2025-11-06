Αγρίνιο: Συναντήθηκαν τα μέλη του κόμματος «Νίκη» στα νέα γραφεία

Συναντήθηκαν τα μέλη του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «Νίκη», στα νέα γραφεία, στο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών της Νομαρχιακής Κοινότητας

Αιτωλοακαρνανίας, στα νέα γραφεία της ΝΙΚΗΣ στο Αγρίνιο, Πλατεία Δημοκρατίας 9, 2ος όροφος. Συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα και προβλήματα που απασχολούν τον Νομό μας, εκφράσθηκε από όλους η επιθυμία να προγραμματιστούν δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης των πολιτών για φλέγοντα ζητήματα, καθώς και η υποχρέωση και δέσμευσή μας να επεκτείνουμε την ΝΙΚΗ και στους υπόλοιπους Δήμους του Νομού μας.

Τέλος, τέθηκαν οι βάσεις για την οργάνωση μίας εκδήλωσης στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, εντός του 2026, επί τη ευκαιρία της συμπληρώσεως των 200 Χρόνων από τη Ηρωική Έξοδο των Ελευθέρων Πολιορκημένων. Παρακαλούμε για την κατά την κρίση σας δημοσιοποίηση.