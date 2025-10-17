Αγρίνιο: Συνάντηση Παπαναστασίου με το Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ - Στο επίκεντρο το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Με αντιπροσωπεία από το Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας συναντήθηκε ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, σε εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Δημαρχείο Αγρινίου, συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου κ. Γεωργίου Παπαναστασίου και του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Αιτωλοακαρνανίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο αποτελεί πεδίο άμεσου ενδιαφέροντος για το ΤΕΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα της αρμοδιότητας των πολεοδομιών, επί του οποίου η κεντρική κυβέρνηση προτείνει την μεταφορά αρμοδιοτήτων από τους Δήμους. Στο συγκεκριμένο θέμα υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων μεταξύ Δήμου και ΤΕΕ, με κοινή θέση την αδιαπραγμάτευτη διατήρηση των αρμοδιοτήτων στους Δήμους.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη βούληση για συνεχή συνεργασία, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στήριξη σε ζητήματα που άπτονται τόσο της πολεοδομίας όσο και της συνολικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη σύγχρονη, βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

Ο Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ τόνισαν τη σημασία της στενής συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς της αυτοδιοίκησης και στους επιστημονικούς φορείς, ως βασικού στοιχείου για την προώθηση αποτελεσματικών λύσεων στα πολεοδομικά και τεχνικά ζητήματα της περιοχής.