Αγρίνιο: Συνάντηση Γνωριμίας με τα Μουσικοπαιδαγωγικά Εργαστήρια στην «Μελόεσσα»

Συνάντηση γνωριμίας θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο με τα Μουσικοπαιδαγωγικά Εργαστήρια του Μουσικού Εργαστηρίου «Μελόεσσα».

Η ανακοίνωση:

Το Μουσικό Εργαστήρι Μελόεσσα διοργανώνει συνάντηση γνωριμίας με τα μουσικοπαιδαγωγικά του τμήματα, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ., στον χώρο του εργαστηρίου (Αγίου Χριστοφόρου 97, Αγρίνιο).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα των τμημάτων για βρέφη, νήπια και παιδιά δημοτικού, ενώ οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις υπεύθυνες καθηγήτριες:

Λένα Σαββίδου – Εκπαιδευτικός, Μουσικός

Μελίνα Χονδρού – Εκπαιδευτικός, Μουσικολόγος.

Στόχος της συνάντησης είναι η ενημέρωση των γονέων για τις μεθόδους και τις πρακτικές που ακολουθούνται στο εργαστήρι, αλλά και η ανάδειξη της αξίας της μουσικής αγωγής από τις πρώτες ηλικίες.

Το Μουσικό Εργαστήρι Μελόεσσα λειτουργεί με όραμα να φέρειμικρούς και μεγάλους πιο κοντά στη μουσική, μέσα από προγράμματα που συνδυάζουν τη γνώση με τη χαρά της δημιουργίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

2641304079 – 6943774357

meloessa.musiclab@gmail.com

Αγίου Χριστοφόρου 97, Αγρίνιο

Η αφίσα: