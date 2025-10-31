Αγρίνιο: Συγκλονίζει το αντιπολεμικό έργο του Δημήτρη Δήμα στην οδό Βλαχερνών

Ένα από τα αθώα θύματα του πολέμου, ένα παιδί βουτηγμένο στο αίμα και τη φρίκη, αποτυπώνει με συγκλονιστικό τρόπο σε έργο του, στην οδό Βλαχερνών στο Αγρίνιο, ο Δημήτρης Δήμας.

Στο πλαίσιο συνάντησης Graffiti αφιερωμένης στον Διονύση Μαμασούλα (Okso81, 29.5.81-11.10.20) ο καλλιτέχνης στέλνει το δικό του αντιπολεμικό μήνυμα, με ένα έργο (1.40 m x 2.00m) που κάνει την καρδιά του ανθρώπου να σφίγγεται.

Τα τραύματα στο πρόσωπα και το κεφάλι του μικρού αγοριού προκαλούν συναισθήματα οδύνης για τα δεινά που βιώνει. Ο πόνος, η αγανάκτηση και η αδικία αποτυπώνεται στο τραυματισμένο πρόσωπο του παιδιού, ενός από τα χιλιάδες που υποφέρουν στην πιο τρυφερή τους ηλικία , επειδή οι «μεγάλοι» δεν καταφέρνουν να δώσουν τέλος σε αυτήν την ατέρμονη αντιπαράθεση.

Ο καλλιτέχνης σε ανάρτησή του σημειώνει ότι «οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, αλλά και η “ειρήνη” με το πιστόλι στο κεφάλι του λαού, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και της αναδιανομής του κόσμου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς» και ζητάει ελευθερία για την Παλαιστίνη.