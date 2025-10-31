Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Αγρίνιο
Αγρίνιο

Αγρίνιο: Συγκλονίζει το αντιπολεμικό έργο του Δημήτρη Δήμα στην οδό Βλαχερνών

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Ένα από τα αθώα θύματα του πολέμου, ένα παιδί βουτηγμένο στο αίμα και τη φρίκη, αποτυπώνει με συγκλονιστικό τρόπο σε έργο του, στην οδό Βλαχερνών στο Αγρίνιο, ο Δημήτρης Δήμας.

Στο πλαίσιο συνάντησης Graffiti αφιερωμένης στον Διονύση Μαμασούλα (Okso81, 29.5.81-11.10.20) ο καλλιτέχνης στέλνει το δικό του αντιπολεμικό μήνυμα, με ένα έργο (1.40 m x 2.00m) που κάνει την καρδιά του ανθρώπου να σφίγγεται.

Τα τραύματα στο πρόσωπα και το κεφάλι του μικρού αγοριού προκαλούν συναισθήματα οδύνης για τα δεινά που βιώνει. Ο πόνος, η αγανάκτηση και η αδικία αποτυπώνεται στο τραυματισμένο πρόσωπο του παιδιού, ενός από τα χιλιάδες που υποφέρουν στην πιο τρυφερή τους ηλικία , επειδή οι «μεγάλοι» δεν καταφέρνουν να δώσουν τέλος σε αυτήν την ατέρμονη αντιπαράθεση.

 

Ο καλλιτέχνης σε ανάρτησή του σημειώνει ότι «οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, αλλά και η “ειρήνη” με το πιστόλι στο κεφάλι του λαού, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και της αναδιανομής του κόσμου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς» και ζητάει ελευθερία για την Παλαιστίνη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Σπολάιτα Αγρινίου: Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στη «Γιορτή της Ελιάς»

Πιλάτες στο Πάρκο: Οι γυναίκες του Αγρινίου στέλνουν μήνυμα ζωής ενάντια στον καρκίνο...

Μερική εκτροπή ποταμών της Ευρυτανίας για την ενίσχυση της υδροδότησης της Αθήνας

Παναιτωλικός: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Δαυίδ Γαλιάτσου στους αγωνιστικούς...

Δ. Τραπεζιώτης: Δεκτό το αίτημα των κατοίκων από τον Δήμαρχο Αγρινίου για άμεσες...

Σύλλογος Ιεροψαλτών “Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος: Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες την ερχόμενη Κυριακή

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.