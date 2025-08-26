Αγρίνιο: Συγκλονιστικό μήνυμα από τον πρώην σύζυγο της 45χρονης

Αγρίνιο: Συγκλονιστικό μήνυμα από τον πρώην σύζυγο της 45χρονης
Συγκλονίζει σε ανάρτησή του ο πρώην σύζυγος της άτυχης 45χρονης από το Αγρίνιο, που έχασε τη ζωή της, πέφτοντας από μπαλκόνι πολυκατοικίας στον 4ο όροφο.

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου η είδηση της απώλειας μιας 45χρονης γυναίκας.

Η ξαφνική της φυγή έχει συγκλονίσει συγγενείς, φίλους και γνωστούς, οι οποίοι εκφράζουν την οδύνη τους με μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού.

Ο πρώην σύζυγός της, σε συγκινητική ανάρτηση, την αποχαιρετά γράφοντας:

«Επιλέγω να σε θυμάμαι έτσι, με ένα χαμόγελο λαμπρό και αστείρευτη όρεξη για ζωή. Καλή μετάβαση στο φως, αγάπη μου! Θα λείψεις πάρα πολύ σε όλους μας και ειδικά στον Νικόλα, που σε λατρεύει όσο τίποτε άλλο στον κόσμο».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Παλλήνη: Άφηνε παιδιά ΑμεΑ σε δομή και μετά έβαζε φωτιές o υπάλληλος του Δήμου

Παλλήνη: Άφηνε παιδιά ΑμεΑ σε δομή και μετά έβαζε φωτιές o υπάλληλος του Δήμου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου στην Παλλήνη, ο οποίος φέρεται να άφηνε παιδιά ΑμεΑ σε κέντρο αποκατάστασης και μετά έβαζε φωτιές

26 Αυγ 2025

Ετικέτες: Αγρίνιο, ΜΠΑΛΚΟΝΙ, νεκρή, συζυγος

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;