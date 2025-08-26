Αγρίνιο: Συγκλονιστικό μήνυμα από τον πρώην σύζυγο της 45χρονης

Συγκλονίζει σε ανάρτησή του ο πρώην σύζυγος της άτυχης 45χρονης από το Αγρίνιο, που έχασε τη ζωή της, πέφτοντας από μπαλκόνι πολυκατοικίας στον 4ο όροφο.

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου η είδηση της απώλειας μιας 45χρονης γυναίκας.

Η ξαφνική της φυγή έχει συγκλονίσει συγγενείς, φίλους και γνωστούς, οι οποίοι εκφράζουν την οδύνη τους με μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού.

Ο πρώην σύζυγός της, σε συγκινητική ανάρτηση, την αποχαιρετά γράφοντας:

«Επιλέγω να σε θυμάμαι έτσι, με ένα χαμόγελο λαμπρό και αστείρευτη όρεξη για ζωή. Καλή μετάβαση στο φως, αγάπη μου! Θα λείψεις πάρα πολύ σε όλους μας και ειδικά στον Νικόλα, που σε λατρεύει όσο τίποτε άλλο στον κόσμο».