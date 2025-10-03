Αγρίνιο: Συγκινεί η οικογένεια του αείμνηστου Νίκου Γράψα με τις θερμές ευχαριστίες της στη «Συνείδηση»

Συγκινεί η οικογένεια του αείμνηστου Νίκου Γράψα, ιστορικού προέδρου της ΓΕΑ (Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου), που έφυγε από τη ζωή στα τέλη Ιουλίου 2025.

Σε μια εποχή που η επικοινωνία των ανθρώπων έχει διαφοροποιηθεί δραματικά, συγκριτικά με το παρελθόν, το να λαμβάνεις ταχυδρομικώς και μάλιστα, με συστημένη επιστολή, ευχαριστίες, επειδή εξέφρασες με το δικό σου τρόπο τη συμπαράσταση στο βαθύ πένθος μιας οικογένειας δεν είναι καθόλου συνηθισμένο.

Τα δύο πιο αγαπημένα πρόσωπα του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την πολιτιστική και αθλητική αναβάθμιση της πόλης και την αδιάκοπη, ανιδιοτελή προσφορά του, παρά τον βαρύ πόνο που βιώνουν, δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν εγγράφως και την εφημερίδα «Συνείδηση» για τη συμπαράστασή της.

Το ευχαριστήριο

«Για την θερμή συμπαράστασή σας στην βαθειά θλίψη μας για την απώλεια του λατρευτού μας συζύγου και πατέρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. ΓΡΑΨΑ

Σας ευχαριστούμε θερμά»

Η σύζυγος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

και η κόρη ΕΙΡΗΝΗ Ν. ΓΡΑΨΑ

Η σπάνια κίνηση της συζύγου και της κόρης του αείμνηστου Νίκου Γράψα, έρχεται να φωτίσει, μέσα στη σιωπή του πένθους, το ήθος και την αξιοπρέπεια με την οποία πορεύτηκαν όλοι μαζί στη ζωή αλλά και την παρακαταθήκη που άφησε ο ιστορικός πρόεδρος της ΓΕΑ.