Αγρίνιο: Συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από τα δικαστήρια για τους δημοτικούς συμβούλους Θέρμου

Κάλεσμα σε συγκέντρωσης συμπαράστασης στους 8 δημοτικούς συμβούλους Θέρμου που δικάζονται την Παρασκευή στο Αγρίνιο απευθύνει το Μέτωπο Αγώνα «Σώστε την λίμνη Τριχωνίδα».

Τους αυτοδιοικητικούς της μείζονος αντοπολίτευσης έχει μηνύσει ο δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας για συκοφαντική δυσφήμιση και για παράβαση του άρθρου 184 («διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια»).

Η ερμηνεία της στάσης του δημάρχου απέναντι στο υπό σχεδίαση έργο της αντλησιοταμίευσης στη λίμνη Τριχωνίδα είχε αποτελέσει αφορμή για έντονη κριτική σε βάρος του και ο κ. Κωνσταντάρας επέλεξε να ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Η ανακοίνωση του Μετώπου Αγώνα «Σώστε τη λίμνη Τριχωνίδα»:

«Ένα νέο πείραμα στο Θέρμο.

Ο Δήμαρχος Θέρμου σε καμιά περίπτωση δεν είναι δήμαρχος όλων των δημοτών και σε κάθε ευκαιρία, για να μην πούμε σε κάθε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, φροντίζει να το επιβεβαιώνει «λόγῳ καὶ ἔργῳ».

Καθυβρίζοντας και συκοφαντώντας το σύνολο της αντιπολίτευσης του Δήμου, υπονομεύοντας κάθε ανοικτή διαδικασία, στοχοποιώντας την πολιτική δράση και επιβάλλοντας με αμετροέπεια κάθε προαποφασιζόμενη και προσχεδιαζόμενη επιλογή του, προσπαθεί να μετατρέψει τον Δήμο σε καθεστώς ελέγχου και καταστολής.

Κορυφαίο παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η μήνυση που κατέθεσε στο σύνολο των μελών της αντιπολίτευσης στο σύνολο δηλαδή μιας παράταξης που στις τελευταίες εκλογές πήρε το 37% των ψήφων. Και οι 8 σύμβουλοι δικάζονται την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ποια είναι η συκοφαντική δυσφήμιση; Ότι με ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης καταγγέλθηκε η αδράνεια του Δήμου σε σχέση με το έργο αντλησιοταμίευσης που η ΤΕΡΝΑ έχει σχεδιάσει για την Τριχωνίδα. Πολιτικά εξηγήσανε ως "ύποπτη" αυτή την οργανωμένη ασάφεια του Δημάρχου και άσκησαν κριτική στη στάση του. Και αντί ο Δήμαρχος να απαντήσει πολιτικά στην κριτική που δέχτηκε, μετέφερε την πολιτική αντιπαράθεση στα δικαστήρια προβαίνοντας σε μηνύσεις.

Μπορούμε, συνεπώς, να εξαγάγουμε τα εξής συμπεράσματα:

1.Η προσπάθεια ποινικοποίησης του πολιτικού λόγου είναι ένας προφανής στόχος του προς μια αυταρχική διαχείριση του Δήμου. Οι συνέπειες όμως αυτής της τακτικής είναι ολέθριες για τον Δημόσιο χώρο ο οποίος είναι χώρος διαβούλευσης, συνδιαμόρφωσης και σύνθεσης.

Ο περιορισμός του δημόσιου χώρου εκτοπίζει το σύνολο της κοινωνίας από την συμμετοχή στη διαχείριση των όποιων προβλημάτων και απονεκρώνει κάθε προσπάθεια κοινωνικής συνεύρεσης.

Ονειρεύεται o Δήμαρχος κ. Κωνσταντάρας το Θέρμο μια νεκρή πόλη;

Δεν θα το πετύχει ποτέ.

Όπως άλλωστε αποδείχθηκε το προηγούμενο διάστημα, οι πολίτες δεν φιμώθηκαν αλλά αντίθετα η συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας αντέδρασε έντονα στα σχεδιαζόμενα έργα.

2. Σήμερα παρά ποτέ η ενότητα είναι αναγκαία και τούτο διότι δεχόμαστε μια γενική επίθεση των κερδοσκόπων για τη λεηλασία όχι μόνο της Τριχωνίδας αλλά όλου του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Ο Δήμαρχος με την ποινικοποίηση ανθρώπων που αγωνίζονται ενάντια στη λεηλασία, σκοπεύει να αποθαρρύνει τους αγώνες όχι μόνο για τη διάσωση της Λίμνης αλλά και για όλα τα ζητήματα που τίθενται στον δημόσιο διάλογο.

Συμπολίτες -ισσες,

το τελευταίο χρονικό διάστημα η περιοχή μας βρίσκεται στο στόχαστρο επενδυτικών σχεδίων. Από τη λίμνη Τριχωνίδα, περιοχή χαρακτηρισμένη ως βιότοπος (Natura 2000) για την οποία έχει ήδη κατατεθεί ένα έργο αντλησιοταμίευσης (Τριχωνίδα 1) και προβλέπονται ακόμη πολλά, αλλά και σε όλο τον νομό σχεδιάζονται συνολικά 20 έργα αντλησιοταμίευσης, και αυτά μόνο στις 4 από τις 9 λίμνες (φυσικές και τεχνητές) του νομού:

4 έργα στη λίμνη Αμβρακία (δεύτερη μεγαλύτερη φυσική λίμνη του νομού),

6 έργα στην τεχνητή λίμνη Κρεμαστών,

4 έργα στην τεχνητή λίμνη Καστρακίου,

2 έργα μεταξύ των λιμνών Καστρακίου και Κρεμαστών.

Είναι σαφές ότι τα έργα αυτά θα διαταράξουν ανεπανόρθωτα το οικοσύστημα της περιοχής μας, υποβαθμίζοντας το φυσικό περιβάλλον και τον τρόπο ζωής όλης της τοπικής κοινωνίας.

Ο αγώνας μας για να παραμείνει το περιβάλλον ανέπαφο θα είναι ένας αγώνας διαρκής και ενωτικός κόντρα στο κλίμα τρομοκρατίας που επιχειρείται να δημιουργηθεί!

Να παύσει η δίωξη!

Όχι στην καταστολή των αγώνων!

Οι αγώνες μας δεν ποινικοποιούνται!

Όλοι στα Δικαστήρια του Αγρινίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ώρα 9:00π.μ.».