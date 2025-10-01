Αγρίνιο: Συγκέντρωση στην πλατεία Δημοκρατίας - Ενάντια στο 13ωρο η πανελλαδική απεργία

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, με αφορμή την πανελλαδική απεργία των εργαζομένων, ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο της 13ωρης εργασίας.

Το πρωί της Τετάρτης, 1ης Οκτωβρίου η κεντρική πλατεία του Αγρινίου γέμισε από κόσμο, σωματεία, συλλόγους εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και συνταξιούχων, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου (Ε.Κ.Α.) για την απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30.

Με πανό και συνθήματα, οι πολίτες διαδηλώνουν ενάντια στο νομοσχέδιο που, όπως τονίζουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία και την ευελιξία», απαιτώντας αξιοπρεπείς όρους εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς.

Πρώτο χαιρετισμό απηύθυνε ο Φώτης Τσούνης από την συντονιστική επιτροπή των μαθητών του Αγρινίου. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Σπύρο Κοτοπούλη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας καθώς και την Αγγελική Συργιάννη, πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου και Θέρμου.

Παράλληλα, σε κεντρική ομιλία προχώρησε ο Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου, αναφέροντας ότι «το καλάθι μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μέσω του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, περιέχει μέτρα που αποτελούν μία ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων».

Ακούστε την ομιλία του κυρίου Παπακωνσταντίνου:

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η σημερινή κινητοποίηση δεν περιορίζεται μόνο στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία, αλλά απλώνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε μεγάλες πόλεις και περιφέρειες, εργατικά κέντρα, σωματεία και συλλογικοί φορείς οργανώνουν απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης απέναντι σε πολιτικές που, όπως επισημαίνουν, ξηλώνουν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.

Με κεντρικά συνθήματα «7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο» και «Όχι στη 13ωρη εργασία – Είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές», οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα ενώνουν τη φωνή τους για συνθήκες εργασίας που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

Δείτε φωτογραφίες: