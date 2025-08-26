Αγρίνιο: Συγκέντρωση αλληλεγγύης από το Εργατικό Κέντρο προς την Παλαιστίνη

Συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποίησε στο Αγρίνιο το Εργατικό Κέντρο προς τον λαό της Παλαιστίνης ζητώντας να σταματήσει η επιχείρηση κατοχής της Γάζας, αλλά και γενικότερα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημάδη το βράδυ της Τρίτης 26.08.25 το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αγρινίου κατήγγειλε την έναρξη της νέας επιχείρησης του Ισραήλ όπου θα συντελέσει με μαθηματική ακρίβεια την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Στην κινητοποίηση υπήρξε μάλιστα και απαγγελία ποιήματος από μαθήτρια του Αγρινίου, μια συγκινητική στιγμή που έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό, τονίζοντας το μήνυμα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Συγκεκριμένα το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο ζητά και διεκδικεί: «να σταματήσει τώρα κάθε επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, να ανοίξουν τώρα όλες οι δίοδοι για να περάσει η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια, την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, όπως επίσης να μην υπάρχει καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ».

Με τις εξελίξεις να μην μπορούν να αφήσουν κανέναν εργαζόμενο στην αδράνεια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης ειπώθηκε: «η απόφαση για την νέα επέμβαση με επιστράτευση 60.000 εφέδρων έρχεται να κλιμακώσει τη δολοφονία αμάχων, χιλιάδων παιδιών και γυναικών με στόχο, την πλήρη κατάληψη της Γάζας, την επέκταση του εποικισμού, τον πλήρη αφανισμό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης που παλεύει για το δικαίωμα στην ανεξαρτησία του. Κανένας πλέον δε μπορεί να κρυφτεί πίσω από το «κάλπικο» επιχείρημα της «αυτοάμυνας» του δολοφονικού κράτους του Ισραήλ».

Κατά την συγκέντρωση στην πλατεία Δημάδη μίλησε η Αθηνά Κουτρούμπα, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου.

Μετά τη συγκέντρωση, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους του Αγρινίου, εκφράζοντας την υποστήριξή τους απέναντι στον παλαιστινιακό λαό.

Δείτε φωτογραφίες: