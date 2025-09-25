Αγρίνιο: Συγχαρητήρια Παπαναστασίου τη διάκριση μαθητών Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών

Ο δήμαρχος Αγρινίου υποδέχθηκε σήμερα στο Δημαρχείο τους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν σε πρόσφατους διαγωνισμούς καινοτομίας, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για τη δημιουργικότητα, τη μελέτη και την περιβαλλοντική τους ευαισθησία.

Στην κατηγορία των Γενικών Λυκείων, η μικτή ομάδα μαθητών/τριών του 2ου και 5ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου κατέκτησε την πρώτη θέση με την πρόταση ενός «έξυπνου» πάρκου, ενώ στην κατηγορία των ΕΠΑΛ, η ομάδα του 2ου ΕΠΑΛ σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο κατέκτησε την πρώτη θέση με την πρόταση «Shared Eco-Smart Restroom».

Όπως σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση, ο δήμαρχος συνεχάρη θερμά όλες τις ομάδες για την καινοτομία και τη σπουδαία δουλειά τους, τονίζοντας τη σημασία της νεολαίας στην ανάπτυξη βιώσιμων και έξυπνων λύσεων για την πόλη μας.