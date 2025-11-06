Αγρίνιο: Στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και γονείς για τα προβλήματα στα σχολεία και την εκπαίδευση

Συγκέντρωση για τα σοβαρά προβλήματα στην Παιδεία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (6.11.25) στην πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, με συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και γονέων.

Ο Γιώργος Αλεξόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δημοσίων σχολείων Αγρινίου, τόνισε ότι η κατάσταση έχει οδηγηθεί σε οριακό σημείο καθώς τα τμήματα μειώνονται ενώ παρατηρούνται ελλείψεις σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού.

Σε τάξεις – «κλουβιά» με μεγάλο αριθμό μαθητών, χωρίς τις αναγκαίες υποδομές, καταγγέλλουν ότι κάνουν μάθημα οι μαθητές.

Από την πλευρά των φοιτητών στα πανεπιστημιακά τμήματα του Αγρινίου τονίστηκε η ανάγκη κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Χαιρετισμός από την Νεφέλη Τσέτικα μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Μαθητών από το 3ο ΓΕΛ Αγρινίου:

Δηλώσεις και χαιρετισμός από τον Φώτη Τσούνη, πρόεδρο του Συλλόγου Μαθητών του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου:

Δηλώσεις και χαιρετισμός από τον φοιτητή, Γιώργο Λουκόπουλο πρόεδρο Συλλόγου Φοιτητών Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΔΕΑΠΠ):

Δείτε φωτογραφίες:

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.