Αγρίνιο: Στον Πανηγυρικό Εσπερινό, της Αγία Αικατερίνης Τριαντέικων ο Γιώργος Παπαναστασίου

Στον Πανηγυρικό Εσπερινό, της Αγία Αικατερίνης Τριαντέικων στο Αγρίνιο παρεβρέθηκε ο δήμαρχος Αγρινίου, ο Γιώργος Παπαναστασίου.

Το απόγευμα της Δευτέρας (24.11.25), τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή της Αγίας Αικατερίνης στον ομώνυμο Ιερό Ναό στα Τριαντέικα της Δ.Ε. Νεάπολης του δήμου Αγρινίου. Στην εορταστική ακολουθία έδωσε το παρών ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Παπαναστασίου αναφέρει:

«Τοπική Κοινότητα Τριαντέικα-Αγία Αικατερίνη

Παραμονή της εορτής της Αγίας Αικατερίνης στον Ιερό Ναό στα Τριαντέικα, συμμετείχαμε στον πανηγυρικό εσπερινό.

Ο βίος της Αγίας, γεμάτος σοφία, παιδεία και ακλόνητη πίστη, μας διδάσκει την αξία της ανθρωπιάς και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Χρόνια πολλά στις Κατερίνες!

Χρόνια πολλά στα Τριαντέικα!»