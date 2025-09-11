Αγρίνιο: Στον «Ελληνίς» η ταινία «Ξέρω τι Κάνατε Πέρσι το Καλοκαίρι» - Επιστρέφει ο δολοφόνος με τον γάντζο

Στον Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο «Ελληνίς» στο Αγρίνιο έρχεται η ανατριχιαστική ταινία τρόμου, «Ξέρω τι Κάνατε Πέρσι το Καλοκαίρι».

Η ταινία θα προβάλλεται Aπό Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στις 9:30 μ.μ. καθημερινά.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Μια παρέα τεσσάρων φίλων (Τζούλια, Έλεν, Μπάρι, Ρέι) χτυπούν και σκοτώνουν έναν άνθρωπο στο δρόμο με το αμάξι τους. Τους πιάνει πανικός και αποφασίζουν να ρίξουν το πτώμα στη θάλασσα και να μην ξανά αναφερθούν ποτέ γι' αυτό. Ένα χρόνο μετά, συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους, μέχρι που μια κοπέλα από την παρέα θα λάβει ένα σημείωμα που γράφει: «Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι».

Δείτε το trailer:



Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

Κανονικό 6€

Μαθητικό - Φοιτητικό- Ανέργων - Πολυτέκνων - ΑμεΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Δείτε την αφίσα: