Αγρίνιο: Στον «Ελληνίς» η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου «Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία»

Στο Θερινό Κινηματογράφο «Ελληνίς» στο Αγρίνιο, θα προβληθεί η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου, «Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία».

Η ταινία θα προβάλλεται από την Πέμπτη 25 έως και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στις 9:30 μ.μ. καθημερινά.

Λίγα λόγια για το έργο:

Το 1964, οι Εντ και Λορέιν Γουόρεν ερευνούν έναν στοιχειωμένο καθρέφτη, όταν η Λορέιν καταρρέει από όραμα που αφορά τον αγέννητο γιο τους. Το παιδί γεννιέται νεκρό αλλά ανασταίνεται με τις προσευχές της, παίρνοντας το όνομα Τζούντι. Είκοσι δύο χρόνια αργότερα, η οικογένεια Σμερλ μετακομίζει στην Πενσυλβάνια και, ύστερα από τη δωρεά του ίδιου καθρέφτη στη μικρή Χέδερ, αρχίζουν να βιώνουν τρομακτικά φαινόμενα.

Παρά την απόσυρση των Γουόρεν λόγω της υγείας του Εντ, η Τζούντι, που διαθέτει ψυχικές ικανότητες, αποφασίζει να βοηθήσει. Ο Πατέρας Γκόρντον πεθαίνει ερευνώντας την υπόθεση, και η Τζούντι κατευθύνεται στους Σμερλ, όπου αποκαλύπτεται πως τα φαντάσματα είναι προσωπείο ενός δαίμονα συνδεδεμένου με τον καθρέφτη. Ο δαίμονας επιχειρεί να κυριεύσει την Τζούντι και να καταστρέψει την οικογένεια…

Σκηνοθεσία: Μάικλ Τσάβες

Πρωταγωνιστούν: Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα, Μία Τόμλινσον, Μπεν Χάρντι, Ρεμπέκα Κάλντερ, Ελιοτ Κόουαν, Σάνον Κουκ, Στιβ Κόουλτερ, Κίλα Λορντ Κάσιντι, Μπο Γκάντσντον, Τίλι Γουόκερ, Μόλι Κάρτραϊτ

Δείτε το trailer :



Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

Κανονικό 6€

Μαθητικό - Φοιτητικό- Ανέργων - Πολυτέκνων - ΑμεΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€