Αγρίνιο: Στον «Ελληνίς» η κομεντί «Μαθήματα από έναν πιγκουΐνο» - Βασισμένη σε αληθινή ιστορία

Στο Δημοτικό Κινηματογράφος «Ελληνίς» στο Αγρίνιο θα προβληθεί η κομεντί, Μαθήματα από έναν πιγκουΐνο, μία γλυκόπικρη ταινία, βασισμένη σε αληθινή ιστορία.

Η ταινία θα προβάλλεται από Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στις 9:30 μ.μ. καθημερινά.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Δεκαετία του 1970. Ο Τομ Μισέλ, ένας Άγγλος δάσκαλος που ταξιδεύει μέχρι την Αργεντινή για να δουλέψει σε ένα σχολείο, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει ριζικά όταν γίνεται φίλος με έναν μικρό πιγκουίνο που θα του διδάξει τα σημαντικότερα μαθήματα της ζωής.

Σκηνοθεσία: Πίτερ Κατάνεο

Μοντάζ: Ρόμπιν Πίτερς

Μουσική: Φεντερίκο Γιουσίντ

Πρωταγωνιστούν: Στιβ Κούγκαν, Βίβιαν Ελ Τζάμπερ, Αλφονσίνα Καρότσιο, Μπιόρν Γκούσταφσον, Ντέιβιντ Ερέρο, Τζόναθαν Πράις

Δείτε το trailer :



Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

Κανονικό 6€

Μαθητικό - Φοιτητικό- Ανέργων - Πολυτέκνων - ΑμεΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€