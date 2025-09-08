Αγρίνιο: Στον «Ελληνίς» η φωτεινή γαλλική κωμωδία «Ένα μικρό κόλπο και κάτι ακόμα»

Στον Θερινό Κινηματογράφο «Ελληνίς», στο Αγρίνιο θα προβληθεί η φωτεινή γαλλική κωμωδία «Ένα μικρό κόλπο και κάτι ακόμα», μία μεγάλη εισπρακτική επιτυχία με πρωταγωνιστές άτομα με αναπηρίες.

Η ταινία θα προβάλλεται από την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στις 9:30 μ.μ. καθημερινά.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Πετυχημένος stand-up περφόρμερ, ο Αρτίς (Βικτόρ Αρτίς Σολαρό) συνσεναριογραφεί και σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία, κρατώντας για τον εαυτό του και το ρόλο του Σιλβέν.

Ενός ληστή κοσμηματοπωλείου, ο οποίος με συνεργό τον πατέρα του προσπαθούν να ξεφύγουν από την αστυνομία. Μπλέκουν με μια ομάδα αναπήρων οι οποίοι ετοιμάζονται για εκδρομή, οικειοποιούνται την ταυτότητα ενός απόντα από το γκρουπ και του εκπαιδευτή του και ξεκινούν για ορεινή κατασκήνωση.

Δείτε το trailer :

Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

Κανονικό 6€

Μαθητικό - Φοιτητικό- Ανέργων - Πολυτέκνων - ΑμεΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Δείτε την αφίσα: