Αγρίνιο: Στον «Άνεσις» το μοναδικό κινηματογραφικό φεστιβάλ της χώρας για παιδιά, το 27ο Φεστιβάλ Ολυμπίας

Στο Αγρίνιο, στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις», ταξιδεύει και φέτος το 27ο Φεστιβάλ Ολυμπίας, το μοναδικό κινηματογραφικό φεστιβάλ της χώρας μας για παιδιά και νέους.

Θα πραγματοποιηθούν δωρεάν προβολές ταινιών για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων στο Αγρίνιο!

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα:

Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου2024

Α-Β-Γ Δημοτικού Σχολείου

Σύγχρονο animation 1 (62’)

Εγώ και η αδερφή μου (To Be Sisters) / Γαλλία / 2022 / Anne-Sophie Gousset& Clément Céard / 7’

Ο χαρταετός (The kite) / Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία / 2019 / Martin Smatana / 13’

Η πριγκίπισσα και ο ληστής (The Princess and the Bandit) / Ρωσία / 2020 / MariyaSosnina& Mikhail Aldashin / 3’

Η φίλη μου η Τίγρη (My friend Tiger) / Ρωσία /2016 / Alexey Alekseev / 3’

Η Λουθ και ο Βράχος (Luce and the Rock) / Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία / 2022 / Britt Raes / 13’

Ηλιοτρόπιο (Sunflower) / Ρωσία / 2023 / Natalia Chernysheva / 4’ Πέτα (Fly) / Ισπανία / 2020 /

Carlos Gómez-Mira Sagrado / 15’

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2024

Δ- Ε- ΣΤ Δημοτικού Σχολείου

Η τύχη βοηθά τους τολμηρούς / Fortune Favors the Brave

NorbertLechner, Γερμανία, 2016, 95

Η νεαρή Βιετναμέζα ΛινΤούι υποχρεώνεται από πολύ νωρίς να αναλάβει την ευθύνη τόσο του εαυτού της όσο και της μικρότερης αδελφής της, όταν η χωρισμένη μητέρα τους αναγκάζεται να επιστρέψει από τη Γερμανία στο Βιετνάμ. Κανείς δεν πρέπει να αντιληφθεί ότι τα δύο μικρά κορίτσια ζουν μόνα, ειδικά η αστυνομία και η Πρόνοια. Εντωμεταξύ, η Πολίνε, το γειτονόπουλο, μια πεισματάρα προέφηβη που βαριέται του θανατά, απειλεί να αποκαλύψει το μυστικό της

ΛινΤούι. Μια ταινία για την ενηλικίωση και τη δύναμη που διαθέτουν κάποιες ασυνήθιστες φιλίες. Θέματα: φιλία, αλληλεγγύη, οικογένεια, διαφορετικότητα, πολιτισμικές διαφορές

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2024

Γυμνάσιο

KungFuLion

FroukjeTan, Ολλανδία-Κίνα, 2023, 85΄

Ο 14χρονος Jimmy είναι ένας ταλαντούχος αλλά ευέξαπτος μαθητής σε μια σχολή κουνγκφου στο Ρότερνταμ. Καθώς πλησιάζει η κινέζικη γιορτή με τον τελετουργικό χορό των λιονταριών, ο Jimmy είναι πεπεισμένος ότι θα καταφέρει να πάρει τη θέση στο κεφάλι του λιονταριού. Τελικά, την τιμητική θέση παίρνει ο καινούργιος μαθητής της σχολής, ο Li, ενώ ο Jimmy καταλήγει κάτω από την ουρά του λιονταριού. Ο Jimmy αποφασίζει να ξαναβρεί τον δρόμο προς την κορυφή, έχοντας στην πορεία να αντιμετωπίσει ενοχλητικούς νταήδες και να πείσει τον δάσκαλο ότι του αξίζει η προαγωγή. Πάνω από όλα όμως θα πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του.

Θέματα: πολεμικές τέχνες, φιλία, πολιτισμικές διαφορές

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024

Λύκειο

Sing Song

Mischa Kamp, Ολλανδία, 96’, 2017

Η 16χρονη Τζάσμιν καλείται να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού στο Σουρινάμ. Με ενθουσιασμό ταξιδεύει στην εξωτική πατρίδα της μαζί με τον κιθαρίστα Στιν, αλλά όχι μόνο για να τραγουδήσει. Κανείς δεν γνωρίζει ότι προσπαθεί κρυφά να βρει τη μητέρα της. Με την αναζήτησή της, διακινδυνεύει τόσο τη φιλία της με τον Στιν, όσο και τη νίκη στον διαγωνισμό. Κάνει μια εκπληκτική ανακάλυψη που ανατρέπει εντελώς τη ζωή της. Μια εύθυμη μουσική ταινία για τη σημασία του να ανακαλύπτεις τις ρίζες σου.

Θέματα: μουσική, ταυτότητα, φιλία, οικογένεια

Οι παραπάνω ταινίες θα προβληθούν κατόπιν συνεννόησης με τα σχολεία.