Αγρίνιο: Στον «Άνεσις» οι θεατές θα σηκώσουν το «Νεκρό Τηλέφωνο 2» - Οι προβολές

Στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» Αγρινίου επιστρέφει ο Ίθαν Χοκ ως τρομακτικός «Αρπαχτής» με την ταινία το «Νεκρό Τηλέφωνο 2», που αναμένεται να κερδίσει εύκολα τις εντυπώσεις.

Το αναμενόμενο τρομο-σίκουελ του Σκοτ Ντέρικσον θα προβάλλεται από την Πέμπτη 23 έως και την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2025, στις 9:30 μ.μ. καθημερινά.

Λίγα λόγια για το έργο:

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο 13χρονος Φιν που σκότωσε τον απαγωγέα του και κατάφερε να δραπετεύσει, έγινε ο μοναδικός επιζών του «Άρπαγα». Όμως το αυθεντικό κακό υπερβαίνει τον θάνατο και το τηλέφωνο χτυπά ξανά.

Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ίθαν Χοκ επιστρέφει στον πιο σκοτεινό ρόλο της καριέρας του, καθώς ο Άρπαγας επιστρέφει από τον άλλο κόσμο για να εκδικηθεί τον Φιν (Μέισον Τέιμς), απειλώντας αυτή τη φορά τη μικρότερη αδελφή του, Γκουέν (Μάντλιν ΜακΓκρο).

Καθώς ο 17χρονος πια Φιν πασχίζει να ζήσει φυσιολογικά μετά την αιχμαλωσία του, η πεισματάρα 15χρονη Γκουέν ακούει στα όνειρα της το μαύρο τηλέφωνο να χτυπά και υποφέρει από εφιαλτικά οράματα με τρία αγόρια που καταδιώκονται σε μια κατασκήνωση.

Αποφασισμένη να λύσει το μυστήριο και να δώσει ένα τέλος στην αγωνία τόσο τη δική της όσο και του αδελφού της, η Γκουέν πείθει τον Φιν να επισκεφθούν την κατασκήνωση κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας. Εκεί, αποκαλύπτει μια συνταρακτική σύνδεση ανάμεσα στον Άρπαγα και την μοικογένεια της. Τα δύο αδέλφια πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν δολοφόνο που έχει επιστρέψει από τον άλλο κόσμο πιο ανελέητος και του οποίου η παρουσία του είναι ασύλληπτα σημαδιακή.

Σκηνοθέτης : Scott Derrickson

Παίζουν : Jeremy Davies, Madeleine McGraw, Mason Thames, Anna Lore, Arianna Rivas, Ethan Hawke

Δείτε το τρέιλερ:

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

Κανονικό 6€

Μαθητικό - Φοιτητικό- Ανέργων - Πολυτέκνων - ΑμεΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Η αφίσα της ταινίας: