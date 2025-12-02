Αγρίνιο: Στον «Άνεσις» η «Ζωούπολη 2» το διασκεδαστικό σίκουελ της οσκαρικής πρώτης ταινίας

Στον Δημοτικό Κινηματογράφος «Άνεσις» Αγρινίου έρχεται η παιδική ταινία, «Ζωούπολη 2», το διασκεδαστικότατο και σεναριακά ευρηματικό σίκουελ της οσκαρικής πρώτης ταινίας.

Η ταινία θα προβληθεί το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στον Δημοτικό κινηματογράφο «Άνεσις», στις 5:00 μ.μ., με την τιμή του εισιτηρίου στα 4 ευρώ για μικρούς και μεγάλους.

Ξαναβρίσκουμε λοιπόν τους αστυνομικούς ντετέκτιβ πλέον Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ, μια παθιασμένη με τη δουλειά της λαγουδίνα και μια κυνική αλεπού, δίδυμο που από τον υπερβολικό του ζήλο προκαλεί μια σειρά από καταστροφές, πέφτοντας σε δυσμένεια. Παρ’ όλα αυτά, θα παρακούσει τις άνωθεν εντολές, αναζητώντας μόνο του τα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που σκοπεύει να κλέψει ένα ιστορικό κειμήλιο της Ζωούπολης

Λίγα λόγια για την ταινία:

Οι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μεγάλου μυστηρίου, όταν ο Γκάρι Ντε Φίδης καταφθάνει στη Ζωούπολη και σπέρνει το χάος στη μητρόπολη. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να λειτουργήσουν ως μυστικοί πράκτορες σε απροσδόκητα, νέα κατατόπια, ενώ η συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ ξανά.

Δείτε το τρέιλερ:

Η αφίσα: