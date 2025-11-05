Αγρίνιο: Στον «Άνεσις» η συναρπαστική περιπέτεια «Grand Prix: Ο Γύρος της Ευρώπης»

Έρχεται με ταχύτητα και με καρδιά στον Δημοτικό Κινηματογράφος «Άνεσις» Αγρινίου, η παιδική ταινία «Grand Prix: Ο Γύρος της Ευρώπης».

Η ταινία θα προβληθεί στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις», το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, στις 4:30 μ.μ., με την τιμή εισιτηρίου στα 4 ευρώ για μικρούς και μεγάλους.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Το καλοκαίρι του 2025, το Europa-Park γιόρτασε τα 50 χρόνια του με έναν κινηματογραφικό τρόπο γεμάτο ταχύτητα, χιούμορ και συγκίνηση. Το Grand Prix of Europe, η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων του Waldemar Fast, είναι μια διεθνής παραγωγή Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, με τις φωνές των Ελενα Δελακούρα, Πάνου Αποστολόπουλου, Σταύρου Σιούλη, Λητούς Αμπατζή, Βασίλη Μήλιου και Μαριάνθης Σοντάκη. Μια αθλητική κωμωδία που μετατρέπει το πνεύμα των αγώνων ταχύτητας σε ένα φαντασμαγορικό ταξίδι αυτογνωσίας και συνεργασίας.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πούλα στις 17 Ιουλίου και κυκλοφόρησε στη Γερμανία στις 24 Ιουλίου από τη Warner Bros. Πίσω από την παραγωγή βρίσκεται η Mack Magic, το δημιουργικό στούντιο του ίδιου του Europa-Park, και η Warner Bros. Film Productions Germany.

Η Έντα, μια νεαρή ποντικίνα με πάθος για τους αγώνες αυτοκινήτων, ονειρεύεται να τρέξει στο διάσημο Γκραν Πρι της Ευρώπης. Στο πλευρό της, ο θρυλικός πιλότος Εντ, ο οποίος —μετά από μια αναπάντεχη σύγκρουση— αναγκάζεται να συνεργαστεί μαζί της. Μαζί μπλέκουν σε έναν αγώνα δρόμου που ξεκινά από το Παρίσι, διασχίζει τις Άλπεις και κορυφώνεται στο Λονδίνο, γεμάτο σαμποτάζ, φιλία και ηρωισμό.

Με μουσική του βραβευμένου Φόλκερ Μπέρτελμαν (All Quiet on the Western Front) και μοντάζ του Μπιορν Τόιμπνερ, το Grand Prix of Europe συνδυάζει την ενέργεια των αγώνων Formula 1 με την ευαισθησία των ταινιών της Pixar. Ένα animation γεμάτο ταχύτητα, χιούμορ και καρδιά, που τιμά το παρελθόν του Europa-Park και υπόσχεται να συγκινήσει μικρούς και μεγάλους.

Δείτε το τρέιλερ:

Γερμανία, 2025, Έγχρωμο

Σκηνοθεσία: Βάλντεμαρ Φαστ

Σενάριο: Κέρστι Φόλκους, Τζέφρι Χάιλτον, Τζον Τ. Ρέινολντς, Τζόι Βιτάλε

Μοντάζ: Μπιορν Τόιμπνερ | Μουσική: Βόλκερ Μπέρτελμαν

Με τις φωνές των: Ελενα Δελακούρα, Πάνου Αποστολόπουλου, Σταύρου Σιούλη, Λητούς Αμπατζή, Βασίλη Μήλιου, Μαριάνθης Σοντάκη

Διάρκεια: 98 λεπτά | Γλώσσα: μεταγλωττισμένο στα Ελληνικά

Η αφίσα της ταινίας: