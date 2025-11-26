Αγρίνιο – Στον «Άνεσις» έρχεται η σκανταλιάρα «Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια Μιας Γάτας»

Στην οθόνη του Δημοτικού Κινηματογράφου «Άνεσις» Αγρινίου έρχεται η παιδική ταινία «Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια Μιας Γάτας».

Η ταινία (μεταγλωττισμένη), θα προβάλλεται τo Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025| στον Δημοτικό κινηματογράφο «Άνεσις», στις 5:00 μ.μ., με την τιμή του εισιτηρίου στα 4 ευρώ για μικρούς και μεγάλους.

Λίγα λόγια την ταινία:

Όταν η Μόξι, μια σκανταλιάρα γάτα, χάνεται κατά λάθος στις οικογενειακές διακοπές στη Γαλλία, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη — και στην πορεία, μαθαίνει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν τις πιο ηρωικές ιστορίες. Βασισμένο στην αληθινή ιστορία μιας γάτας που εξαφανίστηκε στη Γαλλία και έναν χρόνο αργότερα επανεμφανίστηκε απροσδόκητα στο σπίτι της στην Ολλανδία.

Δείτε το τρέιλερ:

Η αφίσα: