Αγρίνιο: Στον «Άνεσις» έρχεται η παιδική ταινία «Χάιντι: Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα»

Στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» Αγρινίου έρχεται η καλύτερη φίλη της παιδικής μας ηλικίας με την ταινία «Χάιντι: Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα».

Η πολυαγαπημένη Χάιντι, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια γλυκύτατη ιστορία όλο περιπέτεια και… βουνό, για να την αγαπήσουν και οι νέες γενιές!

Η ταινία θα προβληθεί το Σάββατο 25, την Κυριακή 26 και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, στις 4:30 μ.μ. με την τιμή εισιτηρίου στα 4 ευρώ για μικρούς και μεγάλους.

Λίγα λόγια για το έργο:

Στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, η 8χρονη Χάιντι, γνωστή για την αγάπη της για κάθε είδους περιπέτεια, απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον δύστροπο, αλλά και στοργικό παππού της, περιτριγυρισμένη από καταπράσινα βοσκοτόπια και πανύψηλες βουνοκορφές.

Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος, ο κύριος Σνάιτινγκερ. Η Χάιντι τον ονομάζει Πέπερ και τον περιποιείται κρυφά για να γίνει καλά. Καθώς τα παιχνιδιάρικα καμώματα του μικρού αρχίζουν να τραβούν την προσοχή των γύρω τους, η Χάιντι μαθαίνει ότι τα σχέδια του Σνάιτινγκερ για ένα καταστροφικό πριονιστήριο στην περιοχή απειλούν όχι μόνο το μικρό λυγκάκι, αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα του βουνού.

Παρέα με τον πιστό της φίλο, τον Πέτερ, η Χάιντι ξεκινά μέσα στη νύχτα ένα τολμηρό ταξίδι για να επιστρέψει τον Πέπερ στην οικογένειά του στη φύση πριν να είναι πολύ αργά. Στην πορεία, οπλισμένη με το θάρρος και την καλοσύνη που την χαρακτηρίζουν, αλλά και με την αδιαμφισβήτητη δύναμη της φιλίας, θα έρθει αντιμέτωπη με τους κινδύνους της φύσης και την απειλή της απληστίας των ανθρώπων.

Δείτε το τρέιλερ:

Η αφίσα: