Αγρίνιο: Στο Παπαστράτειο Μέγαρο καλεί το «Παναγία Ελεούσα» για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Σε εκδήλωση με τίτλο: «Έξοδος… Με τ’ αλφαβητάρι των άστρων», καλεί στο Αγρίνιο το Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα» για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που θα πραγματοποιηθεί στο Παπαστράτειο Μέγαρο.

Η ανακοίνωση:

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας των ατόμων με αναπηρία σας προσκαλεί στην εκδήλωση «Έξοδος… Με τ’ αλφαβητάρι των άστρων».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 7 μ.μ. στο Παπαστράτειο Μέγαρο, στο Αγρίνιο.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι Atropon Live, Καλλιτεχνική Συνεργεία Ευσταθία Γρέντζελου, Γεώργιος Αθανασόπουλος, Χριστίνα Κορκοντζέλου, Φιφή Αλεξοπούλου, η Χορωδία Νέων του Εργαστηρίου και η Ομάδα Εφήβων «Ήβη» Δήμου Αγρινίου.

Η πρόσκληση:

Η αφίσα της εκδήλωσης: