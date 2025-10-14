Αγρίνιο: Στο Παπαστράτειο η παράσταση «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» από την θεατρική ομάδα «Ιθάκες»

Στο Αγρίνιο η Θεατρική Ομάδα «Ιθάκες» - Κ.Π. «Οδυσσέας» ανεβάζει την παράσταση «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε», βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Λουίτζι Πιραντέλο.

Η θεατρική παράσταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στις 21:00, στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ποιος στ' αλήθεια είναι ο κ. Πόνζα και ποια η πεθερά του κα. Φρόλα; Τι τελικά αληθεύει γι' αυτούς απ' όσα νομίζουν και σχολιάζουν οι γύρω τους; Η ιδιοφυής σκέψη του Λουίτζι Πιραντέλο διαπερνά το Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Ανεβασμένο για πρώτη φορά το 1917 το έργο μοιάζει με ένα περίτεχνο παιχνίδι λογικής ακροβασίας, με αφετηρία και στόχο μια διαχρονική προβληματική: την πολλαπλότητα πρόσληψης και κατανόησης του Είναι.

Διασκευή-Προσαρμογή – Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Παπανικολάου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπανικολάου

Photo credits: Δημήτρης Κούρτης

Διάρκεια παράστασης: 80' (δίχως διάλειμμα)

Διανομή (με αλφαβητική σειρά)

Αδερφή Σιρέλλι: Γκόστια Χρυσή

Φρόλα: Δημοπούλου Κωνσταντινή

Νομάρχης: Θάνος Βαγγέλης

Υπηρέτρια: Καμμένου Φρένια

Λαουντίζι: Κουκούλη Λένα

κ. Τσίνι: Λαμπρακοπούλου Δώρα

κ. Σιρέλλι: Νταλακούρα Χαρά

Αγκάτσι: Παπαπάνος Λευτέρης

Ντίνα/κ. Πόνζα: Σκιαδά Πωλίνα

κ. Πόνζα/ Τσεντούρι: Σταρακάς Λεωνίδας

Αμάλια: Χολιασμένου Λένα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Dr Αθανασία Δημητρίου



Η αφίσα της θεατρικής παράστασης: