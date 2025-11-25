Αγρίνιο: Στο παγοδρόμιο της «Μαγικής Αυλής» οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ για πρακτική εκπαίδευση

Στο παγοδρόμιο της «Μαγικής Αυλής» στο Αγρίνιο βρέθηκαν οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ για πρακτική εκπαίδευση στην ψύξη και κλιματισμό.

Η ανακοίνωση:

Εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποίησε το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου σήμερα στο παγοδρόμιο της «Μαγικής Αυλής» στο Αγρίνιο, με τη συμμετοχή του τμήματος Τεχνικών Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού.

Στο επίκεντρο της δράσης βρέθηκε η πρακτική εξοικείωση των μαθητών με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενός παγοδρομίου. Οι μαθητές παρακολούθησαν από κοντά:

τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού,

τις τεχνικές ψύξης που απαιτούνται για τη διατήρηση σταθερής ποιότητας πάγου,

τη συνολική διάταξη και διαχείριση μιας σύνθετης ψυκτικής εγκατάστασης σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης του τμήματος, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να συνδέσουν την θεωρητική κατάρτιση με την άμεση εφαρμογή των γνώσεών τους. Πρόκειται για μία ουσιαστική εμπειρία προετοιμασίας για την αγορά εργασίας, καθώς ήρθαν σε επαφή με εξοπλισμό και διαδικασίες που θα συναντήσουν ως αυριανοί τεχνικοί.

Την αποστολή του σχολείου υποδέχθηκε και φιλοξένησε στον χώρο της «Μαγικής Αυλής» ο υπεύθυνος κ. Χρήστος Αργύρης, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας του παγοδρομίου. Ο υπεύθυνος ψυκτικός κ. Θωμάς Στάχτιαρης πραγματοποίησε αναλυτική ξενάγηση, παρουσιάζοντας βήμα προς βήμα:

τον τρόπο λειτουργίας της ψυκτικής εγκατάστασης,

τη διαδικασία παραγωγής και διατήρησης του πάγου,

τις απαιτήσεις ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος.

Την εκπαιδευτική επίσκεψη συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί κ. Χριστίνα Σίμου και κ. Λάμπρος Λιανός, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία αντίστοιχων δράσεων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής αυτοπεποίθησης των μαθητών.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς τη «Μαγική Αυλή», τον κ. Χρήστο Αργύρη και τον κ. Θωμά Στάχτιαρη για την άριστη συνεργασία και τη συμβολή τους στη βιωματική εκπαίδευση των μαθητών.