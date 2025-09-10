Αγρίνιο: Στο Μουσικό Σχολείο για τον αγιασμό ο δήμαρχος - Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής στο «πρώτο κουδούνι»

Αγιασμός αύριο Πέμπτη (11.9.25) για τη νέα σχολική χρονιά στα σχολεία του Αγρινίου και ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου θα βρεθεί στο Μουσικό Σχολείο.

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Αγρινίου τιμά τη σημασία της Παιδείας και στέκεται, όπως κάθε χρόνο, στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση.

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής θα παραστούν στους Αγιασμούς σχολικών μονάδων του Δήμου, εκφράζοντας τις ευχές της τοπικής αυτοδιοίκησης για μια δημιουργική, ασφαλή και γεμάτη πρόοδο σχολική χρονιά.

Οι προγραμματισμένες εκπροσωπήσεις έχουν ως εξής:

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου θα παραστεί στον Αγιασμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου και του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Αγρινίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Ζώης θα παραστεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας Γεωργία Μπόκα θα παρευρεθεί στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Χρήστος Γούλας στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

Ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Μαρνέζος στο 1ο Λύκειο Αγρινίου, το 20o Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, το 2ο Ειδικό Σχολείο και το 20ό Νηπιαγωγείο Αγρινίου.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Κωνσταντίνος Καλατζής στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και στο 1ο Γυμνάσιο Αγρινίου.

Ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δημήτριος Σκορδόπουλος στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

Η Αντιδήμαρχος Οργάνωσης και Προώθησης δράσεων Καλλιτεχνικής Παιδείας & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Μαρία Παπαγεωργίου στο 5ο Γυμνάσιο Αγρινίου.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού Χρήστος Ζαρκαβέλης στο Δημοτικό Σχολείο Δοκιμίου στο 11ο Δημοτικό και 17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Αυτεπιστασίας Ιωάννης Βασιλείου στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πρασίνου Νικόλαος Βαμβακάς στο Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο Λεπενούς.

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας & ΚΕΠ, Λάμπρος Σκουφής στο 8ο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου.

Ο Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού ΑΜΕΑ & 3ης Ηλικίας Κωνσταντίνος Κουμπουλής, στο Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο Γαβαλούς.

Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου Ανδρέας Σκαρτσάρης στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Ευθύμιος Γρίβας στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Σκουτεράς.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Στάθμευσης Χριστόφορος Παπαδημητρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παναιτωλίου.

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κωνσταντίνος Σαράκης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και στο 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Φαρμάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Γιαννιώτης στο Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Αγγελοκάστρου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Βραχωρίτης στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμούλας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου Κωνσταντίνος Μποκώρος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δημήτριος Τζιώλης, στο 2ο Λύκειο Αγρινίου.

«Η παρουσία της Δημοτικής Αρχής στους Αγιασμούς αποτελεί συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη στήριξης προς τη μαθητική κοινότητα. Με αίσθημα ευθύνης και ειλικρινούς ενδιαφέροντος, ο Δήμος Αγρινίου παραμένει αρωγός στον καθημερινό αγώνα εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων για γνώση, πρόοδο και εξέλιξη. Ευχόμαστε σε όλες και όλους Καλή Σχολική Χρονιά, με Υγεία, Δημιουργία και Όραμα», τονίζεται στη σχετική ενημέρωση του Δήμου.