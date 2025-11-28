Αγρίνιο: Στο «Μαριέττα Γιαννάκου» το Δημοτικό Σχολείο στο Ζευγαράκι

Στο πρόγραμμα αναβάθμισης των σχολείων «Μαριέττα Γιαννάκου» θα ενταχθεί το Δημοτικό Σχολείο στο Ζευγαράκι βάσει της απόφασης που πάρθηκε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου.

Η ένταξη του συγκεκριμένου σχολείου γίνεται όπως αναφέρθηκε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής συμπληρωματικά στην πρώτη φάση του προγράμματος. Η δεύτερη φάση του προγράμματος δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Ενώ το παράδοξο της υπόθεση είναι ότι από το Υπουργείο Παιδείας ζητήθηκε να υπάρξει γνωμοδοτικού επί της ουσίας απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την ένταξη αυτή, ενώ δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο όταν αρχικά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κάποια σχολεία από το Δήμο Αγρινίου.

Στη συζήτηση του θέματος από όλες τις παρατάξεις επαναδιατυπώθηκε η κριτική στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με βασικότερο σημείο αυτής το γεγονός ότι το πρώτο λόγο στην επιλογή των σχολείων δεν έχουν οι Δήμοι. Πέραν τούτου το πρόγραμμα δεν προβλέπει εργασίες που είναι περισσότερο επείγουσες και αναγκαίες για αρκετά σχολικά κτίρια, όπως στέγες, στεγανοποιήσεις.

Σε κάθε περίπτωση όπως ειπώθηκε από την πλευρά του αρμοδίου αντιδημάρχου Χρήστου Ζαρκαβέλη έστω και αυτό που γίνεται και με τον τρόπο που γίνεται αποτελεί μια «ελάφρυνση» για τους Δήμους. Ο Δήμος Αγρινίου, όπως ανέφερε ο ίδιος μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε, με πολύ κόπο κατάφερε να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης σε περισσότερα από 20 σχολικά κτίρια.