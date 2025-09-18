Αγρίνιο: Στο γήπεδο του Παναιτωλικού ο αγώνας Κηφισιά - Άρης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Παναιτωλικού, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (20.9.25, 18:00) ο αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Άρη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, λόγω ζητημάτων που έχουν ανακύψει στο γήπεδο της Κηφισιάς.

Η Αστυνομία πέραν των άλλων μέτρων που αναμένεται να ληφθούν θα κάνει και τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Τι προβλέπει η απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Ακαρνανίας Δημήτρη Γαλαζούλα:

α. Την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων, από 14.00΄ ώρα έως 21.00 του Σαββάτου 20.09.2025, στις οδούς: Δ. Σταϊκου (στο τμήμα από την συμβολή της με την οδό Προυσιωτίσσης έως διασταύρωση αυτής με οδό Ι. Ρίτσου), Νικηταρά, Προυσιωτίσσης (σε όλο το μήκος της), Βλαχοπούλου (από Καψάλη έως Ιπποκράτους), Πλατείας Παναιτωλικού, χώρος διασταύρωσης οδών Βλοχού και Αχελώου και

β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε όλες τις ανωτέρω οδούς, σε όλο το μήκος

της οδού Αχελώου, καθώς και στην οδό Καζαντζάκη με κατεύθυνση από Διαμαντή προς Αχελώου, από 15.00΄ ώρα έως 21.00΄ ώρα του Σαββάτου 20.09.2025 για να διεξαχθεί με ασφάλεια ο προαναφερόμενος ποδοσφαιρικός αγώνας.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης από 14.00΄ ώρα του Σαββάτου 20.09.2025.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100/13.06.2025), «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις». Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

